Ba lần ngừng tim liên tiếp, du khách Đài Loan 61 tuổi thoát cửa tử

Bệnh nhân 61 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp, biến chứng rung thất, sốc tim, ba lần ngừng tuần hoàn trong nửa giờ trước khi được can thiệp mạch vành khẩn cấp.

Ba lần ngừng tuần hoàn trong nửa giờ

Theo thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy, ông L.N.S. (61 tuổi, quốc tịch Đài Loan), có tiền sử tăng huyết áp, được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đau ngực trái dữ dội, đau lan lên vai trái, khó thở. Huyết áp tụt sâu còn 75/40 mmHg, mạch 104 lần/phút, biểu hiện sốc tim nguy kịch.

Chỉ 23 phút sau khi nhập viện, bệnh nhân đột ngột mất ý thức, không bắt được mạch cảnh và mạch bẹn, không đo được huyết áp, rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn. Đáng chú ý, trong khoảng 30 phút, người bệnh liên tiếp trải qua 3 lần ngừng tim, đối mặt với nguy cơ tử vong cận kề.

Bệnh nhân đang được các bác sĩ ép tim ngoài lồng ngực - Ảnh BVCC

Trước tình huống cấp cứu tối khẩn cấp, các bác sĩ lập tức triển khai hồi sinh tim phổi, ép tim ngoài lồng ngực, sốc điện khử rung, đặt nội khí quản và các biện pháp hồi sức tích cực.

Qua thăm khám, điện tâm đồ và xét nghiệm, bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp biến chứng rung thất, ngừng tim và sốc tim. Ê-kíp cấp cứu, hồi sức tích cực và tim mạch nhanh chóng phối hợp, chuyển người bệnh đến phòng can thiệp để tái thông động mạch vành khẩn cấp.

Tái thông động mạch vành, sức khỏe dần ổn định

Kết quả chụp động mạch vành bằng hệ thống DSA phát hiện huyết khối gây tắc gần hoàn toàn động mạch liên thất trước (LAD) – nhánh mạch quan trọng cung cấp máu cho phần lớn thành trước tim. Động mạch mũ có tổn thương xơ vữa gây hẹp khoảng 60–70%, trong khi động mạch vành phải có xơ vữa nhẹ.

Ê-kíp can thiệp cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ê-kíp can thiệp do ThS.BS Đinh Danh Trình, Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Bãi Cháy, thực hiện đã khẩn trương hút huyết khối, đặt một stent phủ thuốc tại vị trí tổn thương, kết hợp nong bóng áp lực cao nhằm khôi phục dòng máu nuôi cơ tim.

Kết quả kiểm tra sau can thiệp ghi nhận dòng chảy động mạch vành đạt TIMI 3, cho thấy dòng máu qua nhánh mạch được tái thông thành công. Sau 3 ngày điều trị hồi sức tích cực, sức khỏe bệnh nhân ổn định và phục hồi tốt.

ThS.BS Đinh Danh Trình cho biết, rung thất, ngừng tim và sốc tim là những biến chứng đặc biệt nguy hiểm của nhồi máu cơ tim cấp, có thể khiến người bệnh tử vong nhanh chóng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Với những trường hợp này, thời gian đóng vai trò quyết định. Người bệnh cần được hồi sức tích cực ngay lập tức, đồng thời nhanh chóng xác định tổn thương và tái thông động mạch vành. Thành công phụ thuộc vào sự phối hợp khẩn trương, chính xác giữa các khâu cấp cứu, hồi sức và can thiệp tim mạch.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Bệnh viện Bãi Cháy đã can thiệp mạch vành thành công cho 5 trường hợp du khách quốc tế mắc nhồi máu cơ tim.

Nhận biết sớm dấu hiệu nhồi máu cơ tim

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần cảnh giác với những dấu hiệu nghi ngờ nhồi máu cơ tim như đau tức hoặc đè nặng vùng ngực, đau lan lên vai, cánh tay, cổ hoặc hàm; khó thở, vã mồ hôi lạnh, buồn nôn, chóng mặt, mệt lả hoặc ngất.

Người có các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, hút thuốc lá hoặc tiền sử bệnh tim mạch cần khám sức khỏe định kỳ và kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ.

Khi xuất hiện dấu hiệu nghi ngờ nhồi máu cơ tim, cần gọi cấp cứu và đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu, can thiệp tim mạch càng sớm càng tốt. Không nên chờ triệu chứng tự thuyên giảm hoặc tự lái xe đến bệnh viện. Phát hiện sớm, hồi sức kịp thời và tái thông động mạch vành đúng thời điểm là những yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ tử vong, tăng cơ hội phục hồi.

Bệnh nhân hồi phục sau can thiệp - Ảnh BVCC

Dấu hiệu cảnh báo nhồi máu cơ tim - Đau tức, đè nặng vùng ngực, có thể lan lên vai, cánh tay, cổ hoặc hàm. - Khó thở, vã mồ hôi lạnh, buồn nôn. - Chóng mặt, mệt lả hoặc ngất. Khi có dấu hiệu nghi ngờ, cần gọi cấp cứu ngay. Không trì hoãn việc đến bệnh viện để chờ triệu chứng tự hết.

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