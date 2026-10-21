Lực lượng Houthi tấn công thành phố bị bao vây ở Yemen

Lực lượng Houthi đã tấn công một khu dân cư ở Taiz - thành phố lớn thứ ba của Yemen.

AP đưa tin, thành phố Taiz đã bị lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen bao vây và tấn công trong cuộc xung đột leo thang ở nước này.

Vụ tấn công vào một khu dân cư ở thành phố lớn thứ ba của Yemen hôm 20/10 đã khiến 2 người thiệt mạng, làm dấy lên mối lo ngại về những nguy hiểm mà người dân ở Taiz phải đối mặt.

Bên trong một ngôi nhà bị hư hại ở Seina, Taiz, Yemen, sau một cuộc tấn công bằng tên lửa, ngày 20/10/2026. Ảnh: AP/Marzouq Al Jabri.

Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk ngày 20/10 cho biết lực lượng Houthi đã bao vây phần lớn Taiz, cắt đứt hầu hết các tuyến đường tiếp tế và đặt dân thường vào “nguy cơ nghiêm trọng”.

"Cuộc bao vây thành phố có vị trí chiến lược quan trọng ở Tây Nam Yemen đã khiến nhiều người dân thiếu lương thực và các nhu yếu phẩm khác trong khi giá cả tăng vọt", Liên Hợp Quốc nhấn mạnh.

Được biết, giao tranh giữa Houthi và lực lượng của Chính phủ Yemen đã gây thiệt hại nặng nề tại một khu dân cư đông đúc ở Taiz.

Bà Zainab Ali, một cư dân địa phương, cho biết bà vắng nhà khi cuộc tấn công xảy ra nhưng khi trở về thì phát hiện nhà mình đã bị phá hủy.

Cuối ngày 20/10, lực lượng Chính phủ Yemen tuyên bố họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Houthi ở một số khu vực trên khắp Taiz. Tuy nhiên, tuyên bố này chưa được xác minh độc lập và Houthi chưa đưa ra bình luận ngay lập tức.

“Viện trợ nhân đạo phải được phép vào thành phố ngay lập tức và việc vận chuyển phải được tạo điều kiện thuận lợi. Người dân muốn rời khỏi thành phố này cần được cho phép rời đi an toàn”, ông Türk nói.

Ông Türk cũng kêu gọi lực lượng Houthi và Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tránh sử dụng vũ khí nổ ở những khu vực có thể gây thương vong cho dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự.

Vụ tấn công vào Taiz diễn ra một ngày sau khi lực lượng Houthi phóng tên lửa vào một căn cứ quân sự ở tỉnh Shabwa của Yemen, khiến 73 người thiệt mạng.

Trong diễn biến liên quan, ngày 20/10, Anh tuyên bố triển khai các máy bay chiến đấu Typhoon đến hỗ trợ Ả Rập Xê Út trong bối cảnh căng thẳng leo thang với lực lượng Houthi. Được biết, Ả Rập Xê Út ủng hộ Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.

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