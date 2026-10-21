Phú Thọ tháo dỡ các bè mảng không đảm bảo điều kiện trên sông Bôi

Ngày 21/10, theo thông tin từ UBND xã Hợp Kim (tỉnh Phú Thọ), thực hiện văn bản số 12493/UBND-NN8 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường bảo vệ hành lang thoát lũ trên các lưu vực sông, bảo đảm khả năng tiêu, thoát lũ; văn bản số 472-CV/ĐU của Thường trực Đảng ủy xã về việc lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, tạm dừng thực hiện các mô hình du lịch cộng đồng trên địa bàn xã; Thông báo số 205/TN-UBND của UBND xã về việc dừng hoạt động thử nghiệm du lịch cộng đồng trên sông Bôi tại xóm Nà Bờ và xóm Đồng Chờ.

Bè nổi không bảo đảm điều kiện hoạt động được tháo dỡ.

Từ ngày 10/10 đến ngày 20/10/2026, khu cắm trại An Bình Glamping tại thôn Mến Bôi, xã Hợp Kim (tỉnh Phú Thọ) đã huy động lực lượng lao động tổ chức tháo dỡ 11 chiếc bè nổi không bảo đảm điều kiện hoạt động theo quy định trên sông Bôi.

Theo UBND xã Hợp Kim, việc triển khai tháo dỡ, di chuyển các bè mảng hoạt động không đảm bảo điều kiện, góp phần khôi phục, đảm bảo khả năng tiêu, thoát lũ, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn cho người dân, du khách, công trình hạ tầng và giảm thiểu các sự cố đáng tiếc xảy ra.

Du lịch trải nghiệm trên bè tre thả trôi ở sông Bôi xứ Mường (xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ) thời gian qua thu hút khá đông du khách.

UBND xã Hợp Kim cho biết hiện nay, tại khu vực sông Bôi thuộc địa bàn thôn Sào Báy và thôn Đồng Khai vẫn còn 273 bè, mảng được neo đậu. Do đó, UBND xã đề nghị Chính quyền thôn Sào Báy và thôn Đồng Khai phối hợp với Ban công tác Mặt trận và các chi hội, đoàn thể của thôn tuyên truyền, vận động trực tiếp từng hộ gia đình, cá nhân sở hữu, quản lý, sử dụng bè, mảng chấp hành việc dừng hoạt động, tháo dỡ, di chuyển bè, mảng ra khỏi lòng sông, bãi sông, bờ sông trước ngày 20/10/2026.