3 người cùng mắc hội chứng Lyell dễ tử vong do dùng thuốc

Sốt, đau họng, loét miệng, nổi bọng nước hay bong tróc da sau dùng thuốc có thể là dấu hiệu cảnh báo hội chứng Lyell nguy hiểm.

Hội chứng Lyell có thể khởi đầu như bệnh thông thường

Bệnh viện TWQĐ 108 vừa tiếp nhận và điều trị đồng thời 3 trường hợp mắc hội chứng Lyell, một phản ứng da nghiêm trọng chủ yếu do thuốc gây ra, có nguy cơ đe dọa tính mạng.

Theo thông tin từ Khoa Dị ứng – Trung tâm Da liễu, Dị ứng, Bệnh viện TWQĐ 108, nguyên nhân nghi ngờ ở mỗi trường hợp khác nhau. Một người bệnh có liên quan đến carbamazepin, thuốc chống động kinh; một trường hợp liên quan đến allopurinol, thuốc điều trị gút; người còn lại có tiền sử sử dụng thuốc đông y và nhiều loại thuốc bổ.

Các trường hợp này là lời cảnh báo về nguy cơ phản ứng da nghiêm trọng khi sử dụng thuốc, đặc biệt nếu người bệnh tự ý dùng thuốc hoặc không nhận biết sớm những dấu hiệu bất thường.

Tổn thương da do ngộ độc thuốc ở bệnh nhân - Ảnh BVCC

BSCKI Vũ Thị Mai Huyền, Khoa Dị ứng – Trung tâm Da liễu, Dị ứng, Bệnh viện TWQĐ 108 cho biết, hội chứng Lyell, còn gọi là hoại tử thượng bì nhiễm độc (Toxic Epidermal Necrolysis – TEN), là một trong những phản ứng da do thuốc nghiêm trọng nhất. Bệnh thường xuất hiện trong vòng 1–4 tuần kể từ khi bắt đầu sử dụng thuốc.

Ở giai đoạn đầu, người bệnh có thể sốt, đau họng, mệt mỏi, với các triệu chứng dễ nhầm lẫn với nhiễm virus thông thường. Sau đó, da xuất hiện những vùng ban đỏ lan nhanh, nổi bọng nước dễ vỡ. Khi lớp da bong tách, vùng tổn thương để lộ nền da đỏ ướt, rỉ dịch, gây đau rát dữ dội, tương tự bỏng độ 2 trên diện rộng.

Đặc trưng của hội chứng Lyell là tình trạng hoại tử thượng bì, với diện tích da bong tách trên 30% diện tích cơ thể. Không chỉ gây tổn thương da, bệnh còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến niêm mạc. Tổn thương niêm mạc được ghi nhận ở trên 90% trường hợp và thường xuất hiện trước tổn thương da vài ngày.

Các biểu hiện có thể gặp gồm viêm loét, hình thành giả mạc ở miệng – họng, viêm kết mạc xuất tiết, loét vùng sinh dục – hậu môn. Đặc biệt, đau rát hoặc loét miệng khiến người bệnh khó ăn uống có thể là dấu hiệu sớm cần được phát hiện và đánh giá kịp thời.

Tổn thương da do ngộ độc thuốc ở bệnh nhân - Ảnh BVCC

Nguy cơ tử vong 25–35%, cần điều trị tích cực

Hội chứng Lyell có tỷ lệ tử vong được ghi nhận khoảng 25–35%. Việc nhận biết sớm, ngừng thuốc nghi ngờ gây phản ứng và điều trị tích cực tại cơ sở chuyên khoa có ý nghĩa quan trọng đối với tiên lượng người bệnh.

Điều trị không chỉ tập trung vào kiểm soát phản ứng miễn dịch mà còn đòi hỏi chăm sóc tổn thương da và niêm mạc toàn diện. Tùy tình trạng cụ thể, bác sĩ có thể sử dụng các thuốc như corticoid, thuốc ức chế miễn dịch hoặc immunoglobulin.

Người bệnh đồng thời cần được bù dịch, bảo đảm dinh dưỡng, giảm đau và chăm sóc vết thương theo nguyên tắc tương tự chăm sóc bệnh nhân bỏng, chú trọng kiểm soát nhiễm khuẩn và duy trì vô khuẩn.

Với tổn thương niêm mạc, phối hợp đa chuyên khoa là cần thiết nhằm hạn chế nguy cơ biến chứng lâu dài, như sẹo loét, co kéo giác mạc, dính âm đạo hoặc niệu đạo.

Sau 3 tuần điều trị tích cực tại Bệnh viện TWQĐ 108, cả 3 người bệnh đã hồi phục tốt. Những vùng da từng bong tróc, rỉ dịch dần khô lại và tái tạo lớp da mới. Tuy nhiên, da sau tổn thương vẫn nhạy cảm, có thể xuất hiện tăng sắc tố tạm thời. Người bệnh cần chăm sóc da theo hướng dẫn của bác sĩ, dưỡng ẩm phù hợp, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng và tái khám đúng lịch.

Y bác sĩ và các bệnh nhân bị hội chứng Lyell sau dùng thuốc - Ảnh BVCC

Không tự ý dùng lại thuốc nghi ngờ gây dị ứng

BSCKI Vũ Thị Mai Huyền cảnh báo, người dân cần đặc biệt lưu ý khi xuất hiện sốt, đau họng, mệt mỏi sau khi sử dụng thuốc mới trong vài ngày đến vài tuần; nhất là khi kèm ban đỏ lan rộng, bọng nước, bong tróc da hoặc đau rát bất thường.

Theo bác sĩ, loét miệng, đỏ mắt, đau mắt hoặc tổn thương vùng sinh dục cũng có thể là dấu hiệu của phản ứng da nghiêm trọng do thuốc. Khi có những biểu hiện này, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám và xử trí kịp thời, không tự điều trị tại nhà.

Để phòng ngừa nguy cơ, người dân cần sử dụng thuốc theo chỉ định, hướng dẫn của bác sĩ; không tự ý mua thuốc, dùng thuốc không rõ nguồn gốc hoặc sử dụng theo kinh nghiệm truyền miệng. Khi nghi ngờ phản ứng da nghiêm trọng, cần ngừng thuốc nghi ngờ và đến cơ sở y tế ngay.

Đối với người từng bị dị ứng thuốc nặng, việc lưu giữ thông tin về loại thuốc gây phản ứng, mang theo thẻ cảnh báo dị ứng và chủ động thông báo tiền sử này với nhân viên y tế trước khi được kê đơn hoặc sử dụng thuốc là rất quan trọng. Đặc biệt, tuyệt đối không tự ý dùng lại thuốc nghi ngờ gây dị ứng để kiểm tra phản ứng, bởi tái phơi nhiễm có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

5 dấu hiệu cảnh báo hội chứng Lyell sau dùng thuốc - Sốt, đau họng, mệt mỏi xuất hiện sau khi bắt đầu dùng thuốc mới. - Ban đỏ trên da lan nhanh. - Da nổi bọng nước, bong tróc, đau rát dữ dội. - Loét miệng, đau rát họng gây khó ăn uống. - Đỏ mắt, đau mắt hoặc tổn thương vùng sinh dục. Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ, đặc biệt là ban đỏ lan rộng, bọng nước hoặc bong tróc da kèm tổn thương niêm mạc, cần đến cơ sở y tế ngay. Không tự điều trị tại nhà hoặc tự ý dùng lại thuốc nghi ngờ gây phản ứng.

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