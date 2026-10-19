Bắc Ninh còn 26/67 cụm công nghiệp chưa hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Bắc Ninh, hiện vẫn còn 26/67 cụm công nghiệp chưa hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung, trong đó 14 cụm công nghiệp đã lấp đầy 100% diện tích, hoàn toàn không còn quỹ đất để bố trí công trình xử lý nước thải.

Ngày 19/10, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND TP Bắc Ninh giám sát tại Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, làng nghề giai đoạn 2021 - 2026.

Các đại biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: MP).

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Bắc Ninh cho thấy, toàn thành phố hiện có 94 cụm công nghiệp được hình thành theo quy hoạch, trong đó 67 cụm công nghiệp đã hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật và đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt 73%, thu hút khoảng 1.500 dự án, trong đó 1.274 dự án đã đi vào hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 61.000 lao động.

Đến nay, đã có 59/67 cụm công nghiệp được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường; 41/67 cụm công nghiệp hoàn thành xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước mưa và trạm xử lý nước thải tập trung.

Đến ngày 30/6/2026, trên địa bàn thành phố Bắc Ninh có 27 làng nghề được công nhận tập trung chủ yếu dọc theo sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam và phân bố tại nhiều địa phương. Hiện 27/27 làng nghề đã thành lập tổ tự quản, tổ vệ sinh môi trường thu gom, vận chuyển chất thải rắn về bãi xử lý rác của địa phương để xử lý. Có 19/27 làng nghề được phê duyệt phương án bảo vệ môi trường làng nghề.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Bắc Ninh, Sở đã thực hiện 11 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 66 cơ sở; xử phạt và kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính 15 cơ sở với số tiền 3,9 tỷ đồng, đình chỉ hoạt động 3 cơ sở.

Dòng kênh đen kịt chảy qua địa bàn phường Phương Liễu, TP Bắc Ninh. (Ảnh: Bảo Ngân).

Dù vậy, Sở cũng cho biết vẫn còn 26/67 cụm công nghiệp chưa hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung, trong đó 14 cụm công nghiệp đã lấp đầy 100% diện tích, hoàn toàn không còn quỹ đất để bố trí công trình xử lý nước thải, khiến việc kiểm soát chất lượng xả thải của từng cơ sở thứ cấp gặp rất nhiều thách thức.

Bên cạnh đó, tại các làng nghề, công nghệ và máy móc sản xuất lạc hậu, phân tán xen kẽ trong khu dân cư; nước thải tại nhiều nơi chưa được xử lý triệt để, còn xả vào sông, kênh, mương chung…

Để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Bắc Ninh kiến nghị các bộ, ngành Trung ương sớm ban hành quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, hướng dẫn xác định chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải đặc thù như tro xỉ tái chế kim loại, tạo căn cứ pháp lý áp dụng tại địa phương.

HĐND và UBND thành phố tiếp tục quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn và ngân sách hàng năm để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng bảo vệ môi trường cấp bách tại các cụm công nghiệp, làng nghề. Sớm ban hành, điều chỉnh các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ di dời, hỗ trợ dừng sản xuất và chuyển đổi ngành nghề đối với các cơ sở ô nhiễm trong khu dân cư…

Tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Lâm Thị Hương Thành đề nghị Sở Xây dựng chủ trì, rà soát xử lý dứt điểm các vướng mắc về quy hoạch, công khai định hướng không gian phát triển rõ ràng. Sở Công Thương phát huy thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước toàn diện đối với hoạt động của các cụm công nghiệp, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, kiên quyết rà soát và có giải pháp quản lý chặt chẽ đối với các cơ sở thứ cấp, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Đối với công tác xử lý ô nhiễm tại các làng nghề truyền thống và làng nghề tái chế, xử lý phải kiên quyết, dứt điểm, song song với việc chủ động xây dựng phương án chuyển đổi nghề, giải quyết sinh kế cho người dân và doanh nghiệp…

Bà Lâm Thị Hương Thành đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường cụ thể hóa các nhóm giải pháp về bảo vệ môi trường trong cụm công nghiệp và làng nghề thành kế hoạch cụ thể, rõ lộ trình, gắn với Đề án tổng thể bảo vệ môi trường giai đoạn 2026 - 2030; chủ động phân kỳ, sử dụng linh hoạt, hiệu quả nguồn lực ngân sách được bố trí để giải quyết dứt điểm các hạng mục cấp bách. Đồng thời, siết chặt trách nhiệm của chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp trong việc hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung, đấu nối kỹ thuật và vận hành quan trắc tự động theo đúng cam kết.

Yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt công tác quy hoạch, thẩm định và quản lý nhà nước về môi trường…