Hơn 1.500 nhà khoa học hỗ trợ học sinh dự thi nghiên cứu quốc gia

Bộ GD&ĐT vừa công bố dữ liệu kết nối hàng loạt đại học, viện nghiên cứu trên cả nước nhằm hỗ trợ tư vấn chuyên môn, cấp học bổng và mở rộng cơ hội tuyển thẳng cho học sinh THCS, THPT tham gia Cuộc thi Nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2026 - 2027.

Nhằm triển khai Quy chế mới ban hành kèm theo Thông tư 84/2026/TT-BGDĐT, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã hoàn tất tổng hợp dữ liệu từ các cơ sở giáo dục đại học và viện nghiên cứu trên toàn quốc. Các thông tin về ngành đào tạo, cơ chế ưu tiên tuyển sinh cùng danh sách chuyên gia tư vấn sẽ được cập nhật trực tiếp lên hệ thống thông tin của Cuộc thi để học sinh, giáo viên và các đơn vị dự thi dễ dàng tra cứu.

Mở rộng cơ hội tuyển thẳng và cấp học bổng đến 100%

Tính đến cuối tháng 10/2026, đã có 56 đại học và viện nghiên cứu đăng ký cung cấp thông tin cho gần 1.400 ngành đào tạo ở các trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Danh mục này phủ rộng 16 lĩnh vực dự thi theo Thông tư 84, bao gồm từ khoa học tự nhiên, toán học, máy tính, công nghệ thông tin cho tới các nhóm ngành kỹ thuật và khoa học xã hội, hành vi.

Sinh viên ngành Hóa học trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội thực hành trong phòng thí nghiệm - Ảnh: USTH/nguồn chinhphu.vn

Đáng chú ý, các trường đại học đồng loạt tung ra hàng loạt chính sách ưu đãi thu hút tài năng trẻ. Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp quốc gia đứng trước cơ hội được tuyển thẳng, cộng điểm ưu tiên hoặc nhận học bổng từ 30% đến 100% học phí của nhà trường. Nhiều học sinh theo đuổi các ngành thuộc lĩnh vực ưu tiên cũng sẽ nhận học bổng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP. Việc công khai minh bạch danh mục ngành học kèm đường dẫn tra cứu tuyển sinh giúp các em sớm định hướng con đường học tập gắn liền với đề tài nghiên cứu mình theo đuổi, hiện thực hóa chủ trương liên thông giữa kết quả Cuộc thi với tuyển sinh đại học.

Mạng lưới 1.500 nhà khoa học "gỡ khó" cho trường phổ thông

Bên cạnh chính sách đầu ra, 58 cơ sở đào tạo và viện nghiên cứu đã huy động 1.550 chuyên gia, trong đó có hơn 300 giáo sư, phó giáo sư và trên 800 tiến sĩ sẵn sàng đồng hành cùng học sinh. Đội ngũ quy tụ những cái tên hàng đầu như Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG TP.HCM), Trường Đại học Bách khoa (ĐH Đà Nẵng), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng nhiều trường đại học địa phương. Các nhà khoa học tham gia hỗ trợ đa dạng hình thức, từ tư vấn ý tưởng, định hướng đề tài (1.272 người), trực tiếp hướng dẫn nghiên cứu (1.139 người), thẩm định hồ sơ, chấm thi (1.004 người) đến tập huấn chuyên môn (604 người) và mở cửa phòng thí nghiệm giám sát thực nghiệm (596 người). Hiện có 987 chuyên gia công khai danh tính trên hệ thống thông tin Cuộc thi. Mạng lưới này được kỳ vọng sẽ giải bài toán thiếu người hướng dẫn chuyên sâu và thiếu cơ sở thí nghiệm vốn kéo dài nhiều năm qua tại các địa phương còn khó khăn. Dù vậy, Quy chế quy định rõ người hướng dẫn chỉ đóng vai trò định hướng phương pháp, đảm bảo an toàn và liêm chính khoa học, tuyệt đối không làm thay nội dung cốt lõi để học sinh giữ đúng vai trò chủ thể của dự án.

Siết chặt minh bạch và mở rộng kết nối tài năng trẻ

Cuộc thi cấp quốc gia năm học 2026 - 2027 đánh dấu năm đầu tiên áp dụng Quy chế mới và dự kiến diễn ra tại Đại học Bách khoa Hà Nội - đơn vị nòng cốt đóng góp 165 ngành đào tạo cùng 64 chuyên gia trực tiếp hỗ trợ học sinh. Kỳ thi năm nay đánh giá thí sinh qua bộ tiêu chí gồm 20 tiêu chí với tổng điểm tối đa 100, đồng thời toàn bộ danh sách dự án, bản tóm tắt và poster sẽ được công khai tối thiểu 15 ngày trước lễ khai mạc.

Trước sức lan tỏa của chương trình, Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT cùng các đơn vị dự thi chủ động kết nối với mạng lưới chuyên gia ngay từ bước lên ý tưởng, đồng thời tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp, viện nghiên cứu cùng tham gia phát hiện và ươm mầm tài năng khoa học trẻ trên cả nước.