Xã hội

Hôm nay (24/8), cấm đường phục vụ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2

Thời gian tổ chức phân luồng giao thông, hướng đi cho các phương tiện phục vụ chương trình tổng hợp luyện lần 2 sẽ bắt đầu từ 12h30 ngày 24/8.

Gia Đạt

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, ngày 24/8, tại thành phố diễn ra chương trình tổng hợp luyện lần 2 của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, đơn vị đã điều chỉnh thời gian và phạm vi cấm đường. Thời gian tổ chức phân luồng giao thông phục vụ chương trình tổng hợp luyện lần 2 tại thành phố: Từ 12h30 ngày 24/8 đến 2h ngày 25/8 (sớm hơn 4 tiếng 30 phút so với thông báo trước).

z6260354216556-13cc880af6de807ae5f139e4f059a857.jpg

Các tuyến đường tổ chức cấm triệt để đối với tất cả các phương tiện

Đối với các tuyến: Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Chùa Một Cột, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Cửa Bắc và đường Yên Phụ.

Các tuyến đường cấm gián đoạn theo khung giờ

Các tuyến: Yên Phụ, Thanh Niên, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng) bị cấm gián đoạn từ 12h30 đến 16h30 ngày 24/8. Các tuyến này cũng cấm toàn bộ trong suốt thời gian từ 16h30 ngày 24/8 đến 2h ngày 25/8.

Các tuyến đường được tạm cấm theo loại phương tiện

Các tuyến đường phía bên trong đường vành đai I: Tạm cấm đối với các loại phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).

Các tuyến đường trong khu vực từ đường vành đai I đến đường vành đai II: Tạm cấm đối với các ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên.

Các tuyến đường công an thành phố khuyến nghị người tham gia giao thông hạn chế lưu thông: Các tuyến đường trong khu vực từ vành đai II đến vành đai III, hạn chế lưu thông đối với các ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 16 chỗ, xe ô tô cá nhân, xe mô tô.

Các tuyến đường trong khu vực từ vành đai I đến vành đai II, hạn chế lưu thông đối với các phương tiện.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
#lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám #cấm đường Hà Nội #diễu binh 24/8 #luyện tập lễ hội #giao thông Hà Nội

