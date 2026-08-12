Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam thống nhất nội dung Đại hội IX

Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam họp, rà soát, thống nhất văn kiện, nhân sự và các điều kiện chuẩn bị Đại hội IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 12/8, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch và Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 19 và Hội nghị Hội đồng Trung ương lần thứ 13 khóa VIII, tập trung rà soát, thống nhất các nội dung chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đoàn Chủ tịch và Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 19 và Hội nghị Hội đồng Trung ương lần thứ 13 khóa VIII. Ảnh: Mai Loan.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng nhấn mạnh, đây là phiên họp toàn thể cuối cùng của nhiệm kỳ 2020-2026 trước khi bước vào Đại hội lần thứ IX. Theo ông Phan Xuân Dũng, Đại hội IX là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh giá 6 năm hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam và chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới.

Hội nghị được tổ chức nhằm rà soát, thống nhất toàn bộ chương trình, văn kiện, công tác tổ chức, phục vụ, hậu cần, an ninh, y tế, tuyên truyền và phương án nhân sự Đại hội; đồng thời thống nhất dự kiến danh sách các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội.

Chủ tịch Phan Xuân Dũng phát biểu khai mạc. Ảnh: Mai Loan.

Chủ tịch Phan Xuân Dũng đề nghị các Ủy viên Hội đồng Trung ương phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tập trung nghiên cứu kỹ các tài liệu, dự thảo văn kiện; đóng góp ý kiến ngắn gọn, thẳng thắn, đi thẳng vào những vấn đề cần điều chỉnh. Đối với công tác nhân sự, cần chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định của Đảng, giữ vững đoàn kết, thống nhất nội bộ. Sau khi thống nhất các nội dung, cần phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ để bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Nguyễn Quyết Chiến báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội IX. Theo đó, Đại hội dự kiến tổ chức trong hai ngày 27 và 28/8/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, sau khi cấp có thẩm quyền cho ý kiến về nhân sự chủ chốt.

Công tác xây dựng văn kiện được triển khai với các dự thảo Báo cáo Chính trị, báo cáo kiểm điểm hoạt động của Hội đồng Trung ương và Đoàn Chủ tịch, báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Kiểm tra, báo cáo tình hình tài chính, dự thảo Điều lệ sửa đổi, dự thảo Nghị quyết Đại hội IX và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội IX.

Các dự thảo đã được tổ chức lấy ý kiến, tiếp thu, chỉnh sửa và gửi Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, tổ chức, hậu cần, lễ tân, bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ Đại hội được triển khai. Liên hiệp Hội Việt Nam đã xây dựng chương trình các phiên Đại hội, lập danh sách đại biểu, chuẩn bị giấy mời, thẻ đại biểu và văn kiện; trong đó các giấy tờ, thẻ phục vụ Đại hội có mã QR để truy cập tài liệu.

Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Nguyễn Quyết Chiến báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội IX. Ảnh: Mai Loan.

Hội nghị cũng tập trung xin ý kiến Hội đồng Trung ương về các văn kiện trình Đại hội, nhất là phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2026-2031; dự thảo Nghị quyết Đại hội IX; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và dự thảo Điều lệ Liên hiệp Hội Việt Nam sửa đổi. Đồng thời, các đại biểu cho ý kiến về dự kiến các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội và Quy chế làm việc.

Các đại biểu dự Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 19 và Hội nghị Hội đồng Trung ương lần thứ 13 khóa VIII. Ảnh: Mai Loan

Trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, Đoàn Chủ tịch và Thường trực Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu, hoàn thiện các nội dung chuẩn bị, hướng tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 theo chương trình đề ra.