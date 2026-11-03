Hội chứng Brugada: Nguy cơ đột tử có thể đến từ những cơn ngất thoáng qua

Hội chứng Brugada có thể gây rung thất, ngừng tim và đột tử. Cấy máy ICD ở người bệnh nguy cơ cao là giải pháp quan trọng giúp phòng ngừa biến cố nguy hiểm.

Những cơn ngất bí ẩn và nguy cơ đột tử

Bệnh nhân N.X.D. (50 tuổi, trú tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) có tiền sử nhiều lần ngất không rõ nguyên nhân. Năm 2021, sau khi thăm khám, người bệnh được chẩn đoán mắc hội chứng Brugada. Đây là bệnh lý rối loạn điện học tim có thể gây ra những rối loạn nhịp thất nguy hiểm, dẫn đến ngừng tim và đột tử.

Trước nguy cơ này, các bác sĩ đã chỉ định cấy máy phá rung tim tự động (ICD) nhằm phát hiện và xử trí kịp thời những cơn rối loạn nhịp thất đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, do khó khăn về kinh phí, người bệnh chưa thể thực hiện thủ thuật và phải trì hoãn điều trị trong nhiều năm.

Đầu tháng 10/2026, khi tình trạng mệt mỏi, choáng váng xuất hiện thường xuyên, bệnh nhân nhập viện tại Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Qua thăm khám và đánh giá cận lâm sàng, các bác sĩ xác định người bệnh có nguy cơ xuất hiện rối loạn nhịp thất nguy hiểm, cần được cấy máy ICD. Sau khi được tư vấn về tình trạng bệnh, lợi ích điều trị và chi phí, bệnh nhân đồng ý thực hiện thủ thuật.

Ca cấy máy được tiến hành dưới gây tê tại chỗ. Các bác sĩ tiếp cận hệ tĩnh mạch, đưa điện cực vào buồng tim phải và cố định tại vị trí phù hợp. Bộ máy ICD được đặt dưới da vùng ngực, sau đó kết nối với điện cực. Ê-kíp tiến hành kiểm tra các thông số kỹ thuật, đánh giá khả năng phát hiện và xử trí rối loạn nhịp, đồng thời cài đặt thiết bị phù hợp với tình trạng người bệnh.

Ca can thiệp diễn ra an toàn, hệ thống ICD hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Sau 10 ngày điều trị và theo dõi, bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe ổn định, có thể trở lại sinh hoạt và công việc thường ngày.

Bác sĩ và bệnh nhân sau ca cấy máy - Ảnh BVCC

Hội chứng Brugada có thể gây ngừng tim đột ngột

BSNT Trương Văn Khánh Nguyên, Phó Trưởng khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, hội chứng Brugada là bệnh lý rối loạn hoạt động điện học của tim, thường liên quan đến bất thường các kênh ion. Bệnh có thể gây ra những rối loạn nhịp thất nguy hiểm, đặc biệt là rung thất, dẫn đến ngừng tim và đột tử.

Điều đáng lo ngại là người mắc hội chứng Brugada có thể không xuất hiện triệu chứng trong thời gian dài. Một số trường hợp có biểu hiện ngất không rõ nguyên nhân, hồi hộp, đánh trống ngực hoặc mất ý thức. Thậm chí, ngừng tim đột ngột có thể là biểu hiện đầu tiên của bệnh.

ICD (Implantable Cardioverter-Defibrillator) là thiết bị được cấy vào cơ thể, có chức năng liên tục theo dõi nhịp tim và phát hiện những rối loạn nhịp thất nguy hiểm như nhịp nhanh thất, rung thất. Khi phát hiện bất thường, thiết bị tự động đưa ra biện pháp xử trí phù hợp.

Tùy loại thiết bị và chương trình cài đặt, ICD có thể sử dụng xung tạo nhịp hoặc phát sốc điện để chấm dứt rối loạn nhịp, qua đó giúp ngăn ngừa nguy cơ ngừng tim đột ngột.

Tuy nhiên, không phải tất cả người mắc hội chứng Brugada đều cần cấy ICD. Việc chỉ định phải căn cứ vào đánh giá nguy cơ và tình trạng lâm sàng cụ thể của từng người bệnh.

Sau khi cấy máy, người bệnh cần tái khám định kỳ để kiểm tra hoạt động của thiết bị, tuân thủ hướng dẫn điều trị, xử trí sớm khi bị sốt và thận trọng với các loại thuốc có nguy cơ làm nặng thêm tình trạng bệnh.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân không chủ quan với những cơn ngất không rõ nguyên nhân, đặc biệt khi ngất tái diễn hoặc gia đình có người đột tử khi còn trẻ. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý tim mạch nguy hiểm, cần được thăm khám sớm.

Do hội chứng Brugada có thể liên quan đến yếu tố di truyền, người thân có quan hệ huyết thống gần với người bệnh cũng nên được tư vấn và kiểm tra tại cơ sở chuyên khoa.

Phát hiện sớm, đánh giá chính xác nguy cơ, lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp và theo dõi chuyên khoa lâu dài là những yếu tố quan trọng giúp phòng ngừa biến cố nguy hiểm, bảo vệ tính mạng người bệnh.

Những dấu hiệu cần lưu ý ở người mắc hội chứng Brugada - Ngất không rõ nguyên nhân, đặc biệt là ngất tái diễn. - Hồi hộp, đánh trống ngực. - Mất ý thức không rõ nguyên nhân. - Gia đình có người đột tử khi còn trẻ.

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