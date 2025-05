Hoa Hậu Thùy Tiên bị tước danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam

Ngày 23/5, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết đã ban hành Quyết định về việc tước bỏ danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm 2021. Lý do tước danh hiệu được xác định là do Nguyễn Thúc Thùy Tiên có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đến mức bị khởi tố. Hiện Thùy Tiên đã bị bắt tạm giam cùng với hai bị can khác để phục vụ công tác điều tra.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị khởi tố về tội lừa dối khách hàng.

Trước đó, Thùy Tiên được biết đến là người đẹp từng đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 và là một trong 10 cá nhân được trao danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu cùng năm, do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xét chọn và vinh danh. Tuy nhiên, căn cứ Điều 9 của Quy chế giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (ban hành kèm Quyết định số 1429-QĐ/TWĐTN-BTG ngày 23-11-2021), các trường hợp người đã được tôn vinh có vi phạm nghiêm trọng trong thời hạn 5 năm kể từ ngày nhận giải sẽ bị xem xét tước danh hiệu.

Việc này sẽ được Thường trực Hội đồng Điều hành Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam đề nghị và trình Ban Bí thư Trung ương Đoàn ra quyết định. Việc công khai quyết định tước danh hiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng được nêu rõ tại quy chế nhằm đảm bảo tính minh bạch và nghiêm minh trong công tác xét chọn, vinh danh các cá nhân tiêu biểu.

Như vậy, sau hơn ba năm kể từ khi được vinh danh, danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu của Nguyễn Thúc Thùy Tiên chính thức bị thu hồi vì lý do vi phạm pháp luật đến mức bị khởi tố. Tối 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố Nguyễn Thúc Thùy Tiên về tội "Lừa dối khách hàng" liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera.

Ngoài hoa hậu Thùy Tiên, có 4 người khác cũng bị khởi tố sau quá trình Bộ Công an điều tra mở rộng vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng liên quan Công ty Cổ phần Asia Life và Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt.

>>> Xem thêm video: Hoa hậu Thủy Tiên bị bắt