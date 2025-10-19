Hà Nội

Tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 đẹp như búp bê, khoe vẻ gợi cảm với bikini

Giải trí

Tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 đẹp như búp bê, khoe vẻ gợi cảm với bikini

Emma Mary Tiglao vừa đăng quang Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025. Không ít lần, mỹ nhân Philippines khoe dáng nóng bỏng với bikini.

Tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 Emma Mary Tiglao có chiều cao 1m73, số đo ba vòng quyến rũ. Ảnh: FB Emma Mary Tiglao.

Nàng hậu sinh năm 1994 khoe dáng nóng bỏng với bikini. Ảnh: FB Emma Mary Tiglao.

Mỹ nhân Philippines phô diễn lợi thế hình thể khi tham gia các cuộc thi nhan sắc. Ảnh: Miss Grand International.

Emma từng đăng quang cuộc thi Binibining Pilipinas 2019, vào top 4 Miss World Philippines 2015. Ảnh: FB Emma Mary Tiglao.

Mỹ nhân sinh năm 1994 còn lọt top 20 cuộc thi Miss Intercontinental 2019. Ảnh: FB Emma Mary Tiglao.

Emma vượt mặt 28 người đẹp khác để đăng quang Miss Grand Philippines 2025. Ảnh: FB Emma Mary Tiglao.

Theo Missosology, ngay từ nhỏ, Emma đã nổi bật nhờ ngoại hình, thành tích học tập xuất sắc. Cô tốt nghiệp ngành Quản lý Du lịch tại Đại học Holy Angel. Ảnh: FB Emma Mary Tiglao.

Emma là người dẫn chương trình truyền hình, sự kiện được nhiều khán giả yêu thích. Cô còn là diễn giả truyền cảm hứng và thường xuyên là khách mời tại các sự kiện của trường đại học. Ảnh: FB Emma Mary Tiglao.

Emma thích du lịch, nghệ thuật, nhiếp ảnh và dành nhiều thời gian cho gia đình. Ảnh: Missosology.

Tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 đang là một trong những nữ hoàng sắc đẹp tài năng nhất tại Philippines. Ảnh: Miss Grand International.

Emma nổi bật bên 4 á hậu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025. Ảnh: Miss Grand International.

Các đại diện Thái Lan, Tây Ban Nha, Ghana và Venezuela lần lượt đạt giải á hậu 1,2,3 và 4 trong chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025. 5 người đẹp giành giải á hậu 5 gồm: Colombia, Cộng hòa Czech, Mexico, Guatemala và Tanzania. Ảnh: Miss Grand International.

