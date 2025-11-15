Hà Nội

Hồ sơ đấu thầu 2025 của Công ty Lộc Thịnh: Thắng ở đâu, trượt ở đâu? [Kỳ 2]

Năm 2025, Công ty Lộc Thịnh tham gia 19 gói thầu nhưng trượt 10 gói. Tỷ lệ trúng thầu 37.5% cho thấy doanh nghiệp này thắng chủ yếu khi là nhà thầu duy nhất hoặc chỉ định thầu.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, dữ liệu xác thực từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Dịch vụ Thương mại Lộc Thịnh (Công ty Lộc Thịnh) trong năm 2025 có sự phân hóa rõ rệt, phản ánh năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong các môi trường khác nhau.

Tỷ lệ trúng thầu thực tế 37.5%

Thống kê chi tiết hoạt động đấu thầu của Công ty Lộc Thịnh (MSDN: 3700859138) từ đầu năm 2025 đến ngày 10/11/2025 cho thấy, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 19 gói thầu. Trong đó, kết quả ghi nhận 6 gói trúng thầu, 10 gói trượt thầu và 3 gói chưa có kết quả.

Như vậy, trên tổng số 16 gói thầu đã có kết quả, tỷ lệ trúng thầu của Công ty Lộc Thịnh chỉ đạt 37.5%. Con số này cho thấy doanh nghiệp đã thất bại ở phần lớn các gói thầu tham dự trong năm nay. Tuy nhiên, khi phân tích sâu vào 6 gói thầu mà Công ty Lộc Thịnh đã trúng, một quy luật đáng chú ý được hé lộ: Hầu hết các chiến thắng đều diễn ra trong bối cảnh thiếu sự cạnh tranh hoặc cạnh tranh bị loại trừ từ sớm.

Chiến thắng khi không có đối thủ

Trong 6 gói thầu trúng năm 2025, có 1 gói là chỉ định thầu rút gọn (tại UBND Phường Tân Bình, công bố ngày 29/09/2025). Trong 5 gói đấu thầu rộng rãi còn lại, có tới 4 gói mà Công ty Lộc Thịnh là nhà thầu duy nhất tham dự.

Điển hình là tại UBND phường Dĩ An (TP HCM). Ngày 07/11/2025, Công ty Lộc Thịnh được công bố trúng 2 gói thầu. Gói IB2500365831 (Hẻm 01 và 184 Đặng Văn Mây) và Gói IB2500365795 (Đường Mạch Thị Liễu). Cả hai gói đều chỉ có Lộc Thịnh tham gia, trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm lần lượt là 0,314% và 0,334%.

Trước đó, tại Gói thầu IB2500350510 (Hẻm 204 và 239 đường Chiêu Liêu) cũng do UBND phường Dĩ An làm chủ đầu tư, Công ty Lộc Thịnh là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm 0,55% (công bố ngày 18/09/2025).

4.jpg
Nguồn MSC

Tại UBND phường Đông Hòa (TP HCM), ngày 22/10/2025, Công ty Lộc Thịnh trúng Gói thầu IB2500410200 trị giá hơn 11,64 tỷ đồng, cũng với tư cách nhà thầu duy nhất tham dự (tiết kiệm 0,678%).

Chỉ có duy nhất Gói thầu IB2500294977 (Đường Lồ Ô) do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Dĩ An làm chủ đầu tư, là có 2 nhà thầu tham dự. Tuy nhiên, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 246/2025/BCĐG-MD ngày 31/7/2025, đối thủ cạnh tranh là Liên danh Quỳnh Lộc - Trường Hải đã bị loại ở bước đánh giá tính hợp lệ do không làm rõ E-HSDT liên quan đến bảo lãnh dự thầu. Công ty Lộc Thịnh trở thành nhà thầu duy nhất được đánh giá tiếp và trúng thầu với giá 3.393.833.088 đồng (Quyết định số 22/QĐ-QLDAKVDA ngày 14/8/2025).

Thất bại tại các gói thầu cạnh tranh và yêu cầu cao

Ngược lại với các chiến thắng dễ dàng khi không có đối thủ, Công ty Lộc Thịnh thường xuyên thất bại tại các gói thầu có sự tham gia của nhiều nhà thầu hoặc khi đối mặt với sự đánh giá khắt khe hơn về năng lực. Tổng cộng 10 gói thầu trượt trong năm 2025 là minh chứng cho điều này.

Điển hình là tại 2 gói thầu lớn do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thủ Dầu Một làm chủ đầu tư, Công ty Lộc Thịnh đều trượt thầu trong cùng ngày 13/06/2025.

Tại Gói thầu IB2500203282 (Dự án đường Bùi Quốc Khánh, giá gói thầu 15,28 tỷ đồng), có tới 8 nhà thầu tham dự. Công ty Lộc Thịnh (tham gia trong một liên danh) chỉ xếp hạng thứ III và trượt thầu.

Cùng ngày, tại Gói thầu IB2500205010 (Dự án đường Hồ Văn Cống, giá gói thầu 22,96 tỷ đồng), Công ty Lộc Thịnh tham gia độc lập. Mặc dù có giá dự thầu thấp hơn đối thủ (21,17 tỷ đồng so với 21,69 tỷ đồng), nhưng theo Quyết định phê duyệt KQLCNT số KQ2500205010_2506131121, Công ty Lộc Thịnh đã bị loại do "E-HSDT không đáp ứng yêu cầu về Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của E-HSMT".

Ngoài ra, dữ liệu còn ghi nhận hàng loạt gói thầu khác mà Công ty Lộc Thịnh đã trượt trong năm 2025 tại các địa bàn như huyện Cái Bè (Tiền Giang), và ngay cả tại khu vực Dĩ An khi tham gia các gói thầu cạnh tranh khác (ví dụ: trượt 3 gói thầu công bố ngày 24/10/2025).

Sự đối lập rõ rệt này đặt ra nghi vấn: Phải chăng Công ty Lộc Thịnh chỉ thực sự thuận lợi khi tham gia đấu thầu trong những điều kiện cụ thể, tại những "sân nhà" nhất định?

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Giải mã hiện tượng "một mình một ngựa" và mối quan hệ "sân nhà" tại Dĩ An

