Tuấn Hưng - Hồ Ngọc Hà sẻ chia với đồng bào vùng lũ

Giải trí

Tuấn Hưng - Hồ Ngọc Hà sẻ chia với đồng bào vùng lũ

Hồ Ngọc Hà, Tuấn Hưng cùng nhiều sao Việt: Võ Tấn Phát, Đen Vâu, Gil Lê quyên góp cho bà con chịu thiệt hại vì mưa bão.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà đăng tải thư cảm ơn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban vận động cứu trợ Thành phố Hồ Chí Minh cho việc đóng góp cho bà con vùng lũ. Ảnh: FB Hồ Ngọc Hà.
Nữ ca sĩ quyên góp 500 triệu đồng cho người dân chịu thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: FB Hồ Ngọc Hà.
Hồ Ngọc Hà chăm làm từ thiện. Ít ngày trước, nữ ca sĩ đi trao quà cho các bệnh nhi. Ảnh: FB Hồ Ngọc Hà.
Tuấn Hưng cùng bạn bè ủng hộ 500 triệu đồng cho bà con vùng lũ. Ảnh: FB Tuấn Hưng.
Nam ca sĩ viết trên trang cá nhân: "Người có công góp công, người có của góp của. Ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít. Mỗi tấm lòng của chúng ta đều mang lại sự ấm áp góp phần sẻ chia hậu quả của những cơn bão gây ra". Ảnh: FB Tuấn Hưng.
Rapper Đen Vâu ủng hộ 200 triệu đồng. Nam ca sĩ chia sẻ: "Tập thể Đồng âm xin được góp chút sức nhỏ nhoi, chung tay cùng với quê hương khắc phục hậu quả sau bão. Mong cuộc sống mọi người sớm ổn định trở lại. Cả nhà mình ơi, ai có ít góp ít, ai có nhiều góp nhiều, đỡ đần cùng nhau nhé. Cảm ơn cả nhà”. Ảnh: FB Đen Vâu.
Gil Lê ủng hộ 100 triệu đồng. Cô cho hay: "Đi làm cả ngày xem tin tức về tình hình miền Trung bão lũ mà xót xa quá. Mong sẽ không còn thêm mất mát nào nữa, mong mọi người bình an. Hy vọng có thể góp chút sức giúp đỡ đồng bào mình đang chịu nhiều vất vả, chung tay và cùng hướng về miền Trung để cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn này". Ảnh: FB Gil Lê.
Diễn viên Võ Tấn Phát quyên góp 100 triệu đồng. Anh cho biết: "Có khán giả mới có Phát, nay đồng bào miền Trung đang rất khó khăn trước thiên tai, Phát xin được thay mặt các khán giả của mình chia sẻ một ít chân tình mong bà con mình sẽ sớm vượt qua". Ảnh: FB Võ Tấn Phát.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Tuấn Hưng #ca sĩ Tuấn Hưng #ca sĩ Hồ Ngọc Hà #Hồ Ngọc Hà #sao Việt quyên góp

