Sở Y tế TP HCM lên tiếng vụ người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên y tế

Ngày 9/10, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu thông tin về vụ việc một nhân viên y tế của bệnh viện bị hành hung trong khi đang thực hiện nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân vào tối 7/10. Cùng ngày, Sở Y tế TP HCM lên án hành vi tấn công nhân viên y tế, đe dọa an ninh an toàn bệnh viện.

Theo Sở Y tế TP HCM, trước vụ việc nghiêm trọng vừa xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, cụ thể là trong khi đang chăm sóc cấp cứu cho người bệnh thì một điều dưỡng đã bị người nhà của người bệnh liên tục đánh vào đầu, toàn thể nhân viên ngành y tế thành phố rất phẫn nộ, kịch liệt lên án hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật, xâm phạm nhân phẩm và an toàn của nhân viên y tế, đồng thời đe dọa trực tiếp đến môi trường làm việc nhân văn, an toàn trong bệnh viện, nơi đáng lẽ phải được tôn trọng và bảo vệ.

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, ngày 30/9/2025 người bệnh N.T.S. sinh năm 1947 được người nhà đưa vào nhập viện tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu với chẩn đoán viêm phổi nặng, biến chứng suy hô hấp, tăng huyết áp, đái tháo đường tuýp 2, sau đó người bệnh chuyển nặng nên được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để tiếp tục điều trị.

Đến 21h ngày 07/10/2025, tình trạng bệnh nhân diễn biến nặng, ngưng tim ngưng thở, ê-kíp trực của Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc do bác sĩ NVL phụ trách cùng 4 điều dưỡng tiến hành hồi sức cấp cứu cho người bệnh. Sau khoảng 20 phút hồi sức tích cực nhưng tình trạng bệnh không cải thiện, kíp trực đã liên hệ người nhà để vào giải thích tình trạng bệnh.

Tình huống bất ngờ đã xảy ra lúc 21h36, một nam thanh niên (không rõ họ tên) là người nhà bệnh nhân vào khoa trong lúc vẫn đang nghe điện thoại, khi bác sĩ chưa kịp trình bày diễn tiến của người bệnh thì người này bất ngờ lớn tiếng quát mắng, dùng lời lẽ xúc phạm ê-kíp trực, nghiêm trọng hơn là trong lúc điều dưỡng T. đang thực hiện y lệnh thì nam thanh niên này đã dùng tay liên tục đánh vào đầu điều dưỡng, sau đó lại tiếp tục lăng mạ và gây rối tại khoa.

Ngay sau đó, bảo vệ của bệnh viện đã nhanh chóng báo Công an phường Phước Thắng, lực lượng chức năng có mặt lúc 22h06 để khống chế đối tượng và đưa ra khỏi khu điều trị.

Người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên y tế. Ảnh cắt từ clip/nguồn NLĐ

Vụ việc khiến điều dưỡng T. bị hoảng loạn, choáng váng, phải nhập viện theo dõi tại khoa Ngoại tổng hợp của bệnh viện. Ngày 09/10/2025, đại diện Sở Y tế đã đến thăm hỏi, động viên điều dưỡng T, hiện sức khỏe của nhân viên y tế này đã tạm ổn định nhưng vẫn cần theo dõi.

Điều dưỡng – cũng như mọi nhân viên y tế – là người thực hiện thiên chức chăm sóc, cứu chữa và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Họ xứng đáng được xã hội trân trọng, được pháp luật bảo vệ trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Việc hành hung nhân viên y tế không chỉ gây tổn thương về thể chất và tinh thần cho người bị hại, mà còn làm suy giảm niềm tin của đội ngũ y tế, ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng chăm sóc người bệnh.

Sở Y tế TP HCM kiên quyết và kịch liệt lên án mọi hành vi bạo lực đối với nhân viên y tế, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, nhằm răn đe và bảo vệ môi trường bệnh viện an toàn, nơi nhân viên y tế được toàn tâm toàn ý chăm sóc người bệnh mà không phải lo bất cứ một trở ngại, lo lắng nào khác.

Ngành Y tế thành phố cũng kêu gọi người thân của người bệnh hãy cùng chia sẻ, cảm thông và đồng hành với đội ngũ thầy thuốc, đặc biệt trong những lúc họ đang căng mình chăm sóc người bệnh.

Ngành Y tế TP HCM sẽ phối hợp với Công an Thành phố và các cơ quan chức năng để xây dựng môi trường bệnh viện an toàn cho cả nhân viên y tế và người bệnh, bảo đảm rằng mỗi cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng yên tâm cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Sau sự việc nhân viên y tế bị người nhà bệnh nhân hành hung, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cũng đã gửi báo cáo đến cơ quan công an đề nghị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.