Loài nấm tử thần cực nguy hiểm, trông giống nấm rơm ăn được

Nấm tử thần, được mệnh danh là "sát thủ của các vị vua", trông giống nấm rơm ăn được khi còn non. Do đó, một số người ăn nhầm và bị ngộ độc.

Nấm tử thần (Amanita phalloides) là một trong những loài nấm độc nhất thế giới. Loài nấm độc nguy hiểm này được ghi nhận là nguyên nhân khiến hoàng đế La Mã Claudius tử vong sau khi ăn nó vào năm 54 sau công nguyên. Ảnh: CCommons.
Hoàng đế La Mã Charles VI cũng tử vong vì ăn phải nấm tử thần vào năm 1740. Ngày nay, hàng trăm người chết vì ăn loại nấm độc này mỗi năm. Ảnh: CapRadio.
Nấm tử thần cao 15 cm với phần mũ màu nâu vàng hoặc xanh. Khi còn non, nấm tử thần trông giống nấm rơm. Vì lầm tưởng là nấm rơm nên một số người đã hái nấm tử thần về ăn và dẫn tới việc bị ngộ độc. Ảnh: Anne Pringle.
Loại nấm tử thần thường mọc ở nhiều nơi như công viên, rừng, dưới những gốc cây... Thời tiết ấm kết hợp cơn mưa đầu mùa khiến loại nấm độc này phát triển nhanh. Ảnh: Anne Pringle.
Khi ăn phải nấm tử thần, nạn nhân sẽ không có biểu hiện triệu chứng trong ít nhất 6 tiếng, đôi khi có thể lên tới 24 tiếng. Điều này khiến một số trường hợp ăn phải nấm tử thần được bác sĩ đưa ra chẩn đoán không chính xác. Ảnh: NaturePL.
Nếu bệnh nhân bị mất nước, các triệu chứng có thể thuyên giảm nhưng chất độc tiếp tục ngấm ngầm lan trong cơ thể, phá hủy lá gan. Ảnh: Flickr: jkirkhart35.
Trong trường hợp không được điều trị y tế kịp thời và đúng cách, bệnh nhân sẽ có các triệu chứng như đau quặn bụng, mệt lả, choáng váng, nôn mửa, tiêu chảy, suy gan cấp, hôn mê và thậm chí là tử vong. Ảnh: Paul Kroeger, courtesy of the Beaty Biodiversity Museum.
Do hầu hết người ăn phải nấm tử thần không đến bệnh viện trong vòng 24 - 48 giờ vì ít triệu chứng. Vậy nên, khi tình trạng nghiêm trọng, họ được đưa tới bệnh viện cấp cứu và có thể phải tiến hành ghép gan. Ảnh: first-nature.com.
Độc tố alpha-amanitin trong nấm mũ tử thần là một trong những hợp chất nguy hiểm nhất có trong tự nhiên. Theo các nhà khoa học, alpha-amanitin không thể loại bỏ ngay cả khi nấu chín, đun sôi hay bất kỳ phương pháp nấu ăn thông thường nào. Ảnh: first-nature.com.
