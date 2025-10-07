Hà Nội

Hình ảnh mộc mạc của treamer đình đám một thời Uyên Pu

Cộng đồng trẻ

Hình ảnh mộc mạc của treamer đình đám một thời Uyên Pu

Từng là "nữ hoàng" làng game Việt, streamer Uyên Pu giờ đây khiến nhiều người bất ngờ sống giản dị, mộc mạc và chấp nhận vẻ đẹp tự nhiên không son phấn.

Uyên Pu, tên thật là Trần Thị Phương Uyên, từng là cái tên "phá đảo" mạng xã hội và giới streaming Việt Nam những năm 2015-2016.
Sở hữu nhan sắc cuốn hút cùng thân hình nóng bỏng, cô nổi lên cùng thời với hội bạn thân đình đám như Misthy, Linh Ngọc Đàm, và từng đạt mức thu nhập đáng mơ ước lên đến hàng chục nghìn USD mỗi tháng.
Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nữ streamer bất ngờ tuyên bố giải nghệ vào khoảng năm 2020 để tập trung cho cuộc sống cá nhân, kinh doanh và sức khỏe, sau một thời gian dài đối mặt với áp lực công việc.
Sau khi rút lui khỏi ánh đèn sân khấu, cuộc sống của Uyên Pu thay đổi hoàn toàn. Đặc biệt là sau hai lần tan vỡ hôn nhân, nữ streamer đình đám một thời đã chọn một lối sống kín tiếng và nhẹ nhàng hơn. (Ảnh: IGNV)
Những hinh ảnh mới đây cho thấy cô nàng đang tận hưởng cuộc sống hiện tại với phong cách nhẹ nhàng, an yên. (Ảnh: IGNV)
Cô cũng tìm được đam mê mới cho mình khi có cộng đồng "ăn thô", đồng thời tổ chức một số hoạt động liên quan đến lối sống này. (Ảnh: IGNV)
Cô thường xuyên để mặt mộc, không ngại khoe làn da ngăm tự nhiên và những dấu hiệu của tuổi tác. (Ảnh: IGNV)
Thay vì những buổi livestream game, nội dung cuộc sống của cô giờ đây xoay quanh các công việc làm vườn, chăn nuôi, trồng trọt ở quê nhà, sống như một "cô nông dân thực thụ". (Ảnh: IGNV)
Trước đó, sau một thời gian ở ẩn, nhiều người bày tỏ sự bất ngờ so với hình ảnh của cô nàng. Uyên Pu có phần tiều tụy và kém sắc. (Ảnh: IGNV)
Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nhìn cô nàng vẫn theo đuổi sự tự nhiên trong phong cách thời trang và lối sống, nhưng ở ánh mắt, tinh thần toát lên sức sống, niềm hạnh phúc. (Ảnh: IGNV)
