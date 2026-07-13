Hình ảnh cảm động trong di chỉ được mệnh danh 'Pompeii phương Đông'

Di chỉ văn hóa Tề Gia nằm trong lưu vực Quan Đình, ở cực nam huyện Dân Hòa, tỉnh Thanh Hải, miền tây Trung Quốc. Tại đây, các nhà khảo cổ đã phát hiện hài cốt người trong những tư thế bất thường cùng với tàn tích nhà ở, được xem là bằng chứng về các trận động đất và lũ lụt xảy ra trong quá khứ. Những phát hiện này phản ánh một chuỗi thảm họa thiên nhiên từng xảy ra ở thượng lưu sông Hoàng Hà cách đây khoảng 4.000 năm, đồng thời phù hợp với các ghi chép trong sử liệu cổ của Trung Quốc.

Được mệnh danh là "Pompeii phương Đông", di chỉ văn hóa Tề Gia có hài cốt người được bảo tồn đặc biệt tốt, bị mắc kẹt bởi các trận động đất, lũ lụt đồng thời. Ảnh: @China.org.

Tại khu di chỉ văn hóa Tề Gia, các chuyên gia tìm thấy hai bộ hài cốt bên trong một ngôi nhà bị sập, phía trên bị phủ kín bởi một lớp phù sa dày do sông Hoàng Hà bồi lắng. Trong khu vực di tích này, các nhà khảo cổ còn phát hiện hơn 20 bộ hài cốt, cùng một đàn tế, một quảng trường, đồ gốm, các công cụ bằng đá và hiện vật bằng ngọc. Địa điểm này cũng thể hiện mối liên hệ sâu sắc với hoạt động trao đổi ngọc bích thời kỳ đầu, với các hiện vật như lưỡi dao bằng ngọc bích và ngọc thạch được khai quật, làm nổi bật vai trò của nó như một trung tâm sản xuất và buôn bán ngọc bích trong khu vực.

Khai quật những ngôi nhà hầm nửa chìm dưới lòng đất đã hé lộ những hài cốt cư dân được bảo quản trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Trong một căn nhà, các nhà khảo cổ còn phát hiện 14 bộ xương nằm sát nhau, trong đó có một người mẹ đang che chở cho đứa con nhỏ của mình.

Theo nhận định của các chuyên gia, cư dân nơi đây đã thiệt mạng trong một trận động đất, sau đó bị cuốn vùi bởi trận lũ lớn của sông Hoàng Hà xảy ra cách đây khoảng 4.000 năm trước.