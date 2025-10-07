Hiếm gặp, từ đau họng cấp tính đến nguy kịch vì phù nề thanh quản trong 5 giờ

Chỉ sau một cơn đau họng cấp, chị T. (Hà Nội) rơi vào tình trạng phù nề thanh quản nghiêm trọng. Căn bệnh có thể cướp đi sinh mạng trong tích tắc khi đường thở bít chặt. May mắn thay, nhờ sự cảnh giác của bệnh nhân và sự can thiệp kịp thời của ê-kíp cấp cứu, chị không chỉ thoát khỏi nguy hiểm còn tránh được ca phẫu thuật mở khí quản đầy rủi ro.

Chỉ đau rát họng sau vài giờ đã đối mặt nguy cơ mở khí quản

Theo chia sẻ từ bệnh nhân, ban đầu chị chỉ xuất hiện các triệu chứng như đau rát họng tương tự như một đợt viêm họng cấp tính. Tuy nhiên, đến khoảng 23 giờ đêm cùng ngày, tình trạng bắt đầu trở nặng với cảm giác đau rát dữ dội, kèm khó thở, khàn tiếng và sốt.

Diễn biến bệnh nhanh chóng chỉ sau 5 giờ đồng hồ. Chị bắt đầu thấy bứt rứt, khó chịu toàn thân. Nhận thức được các dấu hiệu bất thường và không chủ quan trước tình trạng bệnh, ngay lập tức chị T. đã yêu cầu gia đình đưa đi cấp cứu lúc 4h sáng cùng ngày tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Yên Ninh.

Kết quả nội soi cho thấy tình trạng tổn thương ở họng của chị T. rất nặng: Viêm phù nề hạ nắp thanh thiệt, viêm phù nề hạ họng thanh quản cấp, kèm viêm nắp thanh môn. Niêm mạc sưng nề nghiêm trọng, gần như bịt kín hoàn toàn đường thở, đẩy bệnh nhân vào tình trạng nguy kịch, có nguy cơ suy hô hấp cấp và tử vong nếu không được can thiệp kịp thời.

Theo nhận định ban đầu của các bác sĩ, nguyên nhân xuất phát từ nhiễm trùng, do vi khuẩn tấn công khiến đường thở phù nề cấp tính.

Thanh quản bệnh nhân T. phù nề cấp - Ảnh BVCC

Ngay lập tức, ê-kíp cấp cứu được huy động với sự phối hợp liên chuyên khoa giữa Tai Mũi Họng và Hồi sức Tích cực (ICU). BSCKI Phạm Thị Ninh Vân, khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Yên Ninh trực tiếp nhận định: “Đây là trường hợp hiếm gặp bởi tiến triển bệnh diễn ra nhanh. Thông thường, các ca phù nề thanh quản cấp vẫn có khoảng thời gian để xử trí.

Tuy nhiên, ở trường hợp này, chỉ trong vòng vài tiếng, phù nề đã lan rộng, làm hẹp gần như hoàn toàn đường thở. Nếu không can thiệp kịp thời, bệnh nhân có thể nhanh chóng rơi vào tình trạng suy hô hấp, trường hợp khẩn cấp phải mở khí quản”.

Xử trí đúng cách bệnh nhân tránh cuộc đại phẫu mở khí quản

Trước tính chất nguy cấp của ca bệnh, bệnh nhân ngay lập tức được chỉ định khí dung kết hợp thuốc chống viêm tại chỗ, đồng thời tăng liều corticoid để nhanh chóng kiểm soát tình trạng phù nề. Bên cạnh đó, bác sĩ tiêm thuốc chống viêm liều cao nhằm giảm viêm, chống nhiễm trùng và giúp đường thở giãn tối đa.

Trong khi chờ thuốc phát huy tác dụng, ê-kíp bác sĩ theo dõi sát sao từng chỉ số sinh tồn, đồng thời trấn an tinh thần giúp bệnh nhân vượt qua cảm giác khó thở, bứt rứt. Song song với đó, các phương án dự phòng cũng được chuẩn bị đầy đủ.

Chia sẻ về ca bệnh, BSCKI Phạm Thị Ninh Vân cho biết: “Trong trường hợp bệnh diễn tiến xấu và nguy cơ suy hô hấp xảy ra, chúng tôi buộc phải mở khí quản khẩn cấp để duy trì sự sống.

Tuy nhiên, đây luôn là giải pháp cuối cùng. Ưu tiên hàng đầu vẫn là điều trị nội khoa đúng phác đồ, bởi bệnh nhân vẫn còn cơ hội đáp ứng thuốc. Nếu tránh được mở khí quản, bệnh nhân vừa giữ được đường thở tự nhiên, vừa không phải chịu những di chứng thẩm mỹ hay bất tiện trong sinh hoạt sau này”.

Sau 6 giờ hồi sức tích cực, tình trạng khó thở của chị T. bắt đầu cải thiện rõ rệt. Sau 1 ngày, bệnh nhân đã có thể ăn nhẹ trở lại, dù vẫn còn đau và nuốt vướng. Sau một tuần điều trị, sức khỏe chị ổn định, đường thở thông thoáng và đủ điều kiện xuất viện.

Phần hạ họng của chị T. trước và sau điều trị.

Chia sẻ lại khoảnh khắc vào viện cấp cứu chị P.T.T.T. chia sẻ: “Lúc vào viện cấp cứu tôi luôn trong trạng thái mệt mỏi, khó thở, chóng mặt gần như không nói được. Sau đó thì chuyển sang trạng thái nôn nao, khó chịu.

Tuy nhiên các bác sĩ điều trị luôn động viên và giải thích rằng cơ thể tôi đang đáp ứng thuốc tốt, cố gắng để duy trì được bằng đường thở tự nhiên. Giải pháp cuối cùng mở khí quản cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. Vì khi mở khí quản sẽ khiến tôi gặp bất tiện trong sinh hoạt sau này. Với sự điều trị tích cực cùng những lời động viên đó tôi đã vượt qua cơn nguy kịch”.

Bác sĩ Phạm Thị Ninh Vân thăm khám cho chị T. - Ảnh BVCC

Trường hợp của chị P.T.T.T. là minh chứng rõ ràng cho sự nguy hiểm và khó lường của phù nề thanh quản cấp, một bệnh lý có thể khởi phát từ những triệu chứng tưởng chừng rất đơn giản. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, tình trạng viêm nhiễm có thể tiến triển nhanh, bít tắc đường thở và đẩy bệnh nhân vào ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Điều may mắn là nhờ sự cảnh giác của bệnh nhân và phác đồ xử trí kịp thời của đội ngũ bác sĩ, bảo tồn được đường thở tự nhiên và tránh được một cuộc đại phẫu mở khí quản. Trường hợp này không chỉ chứng minh vai trò quan trọng của chuyên môn y khoa, mà còn nhấn mạnh yếu tố tính sống còn: thời điểm. Trong cấp cứu phù nề thanh quản cấp, từng phút giây đều có thể quyết định đến tính mạng người bệnh.