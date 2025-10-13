Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
H'Hen Niê khoe sắc vóc rạng ngời, mái tóc dày mượt sau sinh

Giải trí

H'Hen Niê khoe sắc vóc rạng ngời, mái tóc dày mượt sau sinh

Tái xuất sau chưa đầy một tháng sinh con, Hoa hậu H'Hen Niê khiến công chúng không khỏi bất ngờ khi khoe nhan sắc và thần thái rạng ngời.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trên trang cá nhân mới đây, Hoa hậu H'Hen Niê gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh mới. Không giống như hình ảnh đầu bù tóc rối thường thấy ở các mẹ bỉm, nàng hậu xuất hiện với gương mặt tươi tắn, thần thái rạng rỡ và phong cách chỉn chu.
Trên trang cá nhân mới đây, Hoa hậu H'Hen Niê gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh mới. Không giống như hình ảnh đầu bù tóc rối thường thấy ở các mẹ bỉm, nàng hậu xuất hiện với gương mặt tươi tắn, thần thái rạng rỡ và phong cách chỉn chu.
Chỉ sau chưa đầy một tháng “vượt cạn”, H'Hen Niê đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng và phong độ.
Chỉ sau chưa đầy một tháng “vượt cạn”, H'Hen Niê đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng và phong độ.
Trong loạt ảnh, cô trang điểm sắc sảo, khoe làn da mịn màng cùng đường nét gương mặt nổi bật, khác hẳn vẻ mộc mạc khi chăm con những ngày đầu.
Trong loạt ảnh, cô trang điểm sắc sảo, khoe làn da mịn màng cùng đường nét gương mặt nổi bật, khác hẳn vẻ mộc mạc khi chăm con những ngày đầu.
Sắc vóc hiện tại của người đẹp khiến nhiều người ngỡ ngàng vì chẳng hề thua kém thời son rỗi.
Sắc vóc hiện tại của người đẹp khiến nhiều người ngỡ ngàng vì chẳng hề thua kém thời son rỗi.
Đáng chú ý, H'Hen Niê còn tự tin khoe mái tóc dày, mượt, không hề gãy rụng sau sinh – điều mà nhiều chị em thường lo lắng.
Đáng chú ý, H'Hen Niê còn tự tin khoe mái tóc dày, mượt, không hề gãy rụng sau sinh – điều mà nhiều chị em thường lo lắng.
Hình ảnh “mẹ bỉm” đầy sức sống của nàng hậu nhanh chóng nhận được hàng loạt lời khen, nhiều chị em còn hài hước “xin vía” để có được mái tóc và sắc vóc như cô.
Hình ảnh “mẹ bỉm” đầy sức sống của nàng hậu nhanh chóng nhận được hàng loạt lời khen, nhiều chị em còn hài hước “xin vía” để có được mái tóc và sắc vóc như cô.
Mẹ bỉm tiết lộ cô đang chuẩn bị đi quay trở lại sau sinh, nhưng chỉ làm việc với cường độ nhẹ nhàng để không làm ảnh hưởng đến quá trình phục hồi của cơ thể.
Mẹ bỉm tiết lộ cô đang chuẩn bị đi quay trở lại sau sinh, nhưng chỉ làm việc với cường độ nhẹ nhàng để không làm ảnh hưởng đến quá trình phục hồi của cơ thể.
Mái tóc đẹp là điểm đặc trưng của nàng hậu quê Đắk Lắk.
Mái tóc đẹp là điểm đặc trưng của nàng hậu quê Đắk Lắk.
Người đẹp cũng tiết lộ đã giảm được 10kg, vòng bụng nhỏ đi đáng kể chỉ sau hơn một tuần sinh nở.
Người đẹp cũng tiết lộ đã giảm được 10kg, vòng bụng nhỏ đi đáng kể chỉ sau hơn một tuần sinh nở.
Khoảng thời gian mang bầu, H'Hen Niê vẫn duy trì sắc vóc tươi tắn và thần thái vốn có của một nàng hậu.
Khoảng thời gian mang bầu, H'Hen Niê vẫn duy trì sắc vóc tươi tắn và thần thái vốn có của một nàng hậu.
Không chỉ gây ấn tượng bởi vóc dáng săn chắc dù đang trong thai kỳ, nàng hậu còn khiến fan “đứng ngồi không yên” bởi thần thái rạng rỡ, làn da rám nắng khỏe khoắn và nụ cười đầy năng lượng.
Không chỉ gây ấn tượng bởi vóc dáng săn chắc dù đang trong thai kỳ, nàng hậu còn khiến fan “đứng ngồi không yên” bởi thần thái rạng rỡ, làn da rám nắng khỏe khoắn và nụ cười đầy năng lượng.
Hình ảnh mẹ bỉm năng động, tự tin của nàng hậu trở thành nguồn cảm hứng tích cực cho nhiều chị em sau sinh. Ảnh: FB H'Hen Niê
Hình ảnh mẹ bỉm năng động, tự tin của nàng hậu trở thành nguồn cảm hứng tích cực cho nhiều chị em sau sinh. Ảnh: FB H'Hen Niê
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#H'Hen Niê #hoa hậu H'Hen Niê #H'Hen Niê sau sinh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT