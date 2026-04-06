Hé lộ bí mật của vùng đất than bùn khổng lồ nhất thế giới

Giữa vùng cực Bắc hoang vu của Scotland có một “biển than bùn” trải dài bất tận, nơi thiên nhiên vận hành theo nhịp riêng lặng lẽ.

T.B (tổng hợp)

Vùng đất Dòng chảy (The Flow Country) nằm ở miền Bắc Vương quốc Anh, là một trong những vùng đất than bùn rộng lớn và nguyên vẹn nhất thế giới. Trải dài qua các hạt Caithness và Sutherland, khu vực này được ví như một “dòng chảy” khổng lồ của đất, nước và thảm thực vật, nơi mà cảnh quan dường như luôn chuyển động dù mắt thường khó nhận ra.

Ảnh: www.scotlink.org.

Điều khiến Vùng đất Dòng chảy trở nên đặc biệt chính là hệ sinh thái than bùn dạng “blanket bog” – một lớp đất hữu cơ dày hình thành qua hàng ngàn năm trong điều kiện khí hậu ẩm lạnh. Thực vật chết đi không phân hủy hoàn toàn mà tích tụ lại, tạo nên lớp than bùn dày có khả năng lưu trữ lượng carbon khổng lồ. Chính vì vậy, khu vực này được xem là một trong những “kho lưu trữ carbon” tự nhiên quan trọng nhất hành tinh, đóng vai trò thiết yếu trong việc điều hòa khí hậu toàn cầu.

Ảnh: hi-travels.blogspot.com.

Cảnh quan của Vùng đất Dòng chảy không phải là những dãy núi hùng vĩ hay rừng rậm xanh tươi, mà là một thế giới phẳng lặng với vô số hồ nước nhỏ, đầm lầy và thảm rêu trải dài. Những gam màu trầm của nâu, xanh và xám hòa quyện, tạo nên một vẻ đẹp tĩnh lặng, gần như siêu thực. Khi sương mù buông xuống, toàn bộ vùng đất như tan vào hư không, mang lại cảm giác cô tịch và huyền bí.

Ảnh: europe.wetlands.org.

Dù có vẻ khắc nghiệt, nơi đây lại là thiên đường cho nhiều loài động vật hoang dã. Các loài chim như chim lặn cổ đỏ, chim săn mồi và nhiều loài di cư chọn vùng đất này làm nơi sinh sống và sinh sản. Thảm thực vật đặc trưng với rêu sphagnum, cỏ bông và các loài cây chịu nước đã thích nghi hoàn hảo với môi trường ẩm ướt, tạo nên một hệ sinh thái độc đáo không nơi nào có được.

Trong quá khứ, Vùng đất Dòng chảy từng bị đe dọa bởi các hoạt động trồng rừng công nghiệp và khai thác đất. Tuy nhiên, nhận thức về giá trị sinh thái và khí hậu của khu vực đã dẫn đến những nỗ lực bảo tồn mạnh mẽ. Ngày nay, Vùng đất Dòng chảy được công nhận là Di sản Thế giới, không chỉ vì vẻ đẹp hoang sơ mà còn vì vai trò sống còn trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Giữa một thế giới ngày càng ồn ào và biến đổi nhanh chóng, Vùng đất Dòng chảy tồn tại như một lời nhắc nhở rằng những hệ sinh thái tưởng chừng tĩnh lặng lại có thể nắm giữ những bí mật quan trọng nhất của Trái Đất.

Cảnh tượng choáng ngợp ở thủ đô 500 tuổi, diện tích nhỏ nhất châu Âu

Valletta là thủ đô nhỏ bé nhưng giàu lịch sử của Malta, nơi hội tụ kiến trúc cổ kính, văn hóa Địa Trung Hải và nhiều di sản đặc sắc.

Một trong những thủ đô nhỏ nhất châu Âu. Valletta có diện tích rất khiêm tốn, chỉ khoảng 0,8 km², nhưng lại sở hữu mật độ di tích lịch sử dày đặc đáng kinh ngạc. Ảnh: Pinterest.
Được xây dựng bởi Hiệp sĩ Malta. Thành phố được thành lập vào thế kỷ 16 bởi các Hiệp sĩ Cứu tế sau chiến thắng trong Cuộc vây hãm Malta, mang ý nghĩa phòng thủ và biểu tượng quyền lực. Ảnh: Pinterest.
Lạc vào thiên đường có thật nằm giữa sa mạc Sahara và Đại Tây Dương

Nằm giữa sa mạc Sahara và Đại Tây Dương, di sản thế giới Vườn quốc gia Banc d'Arguin (Mauritania) là thiên đường hoang dã độc đáo của Tây Phi.

Sự giao thoa giữa sa mạc và đại dương. Vườn quốc gia Banc d’Arguin nằm ở rìa sa mạc Sahara, nơi cát vàng gặp làn nước xanh, tạo nên một cảnh quan hiếm thấy và đầy tương phản. Ảnh: Pinterest.
Hệ sinh thái biển phong phú. Vùng nước nông giàu dinh dưỡng của Vườn quốc gia nuôi dưỡng các loài cá, động vật thân mềm và giáp xác, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn biển. Ảnh: Pinterest.
Bí mật khu định cư pháo đài sa mạc cổ đại

Cuộc khai quật tại di tích nghìn năm tuổi ở Uzbekistan đã hé lộ một di sản bị chôn vùi, từng kết nối Trung Á với phần còn lại của thế giới.

1-4200.png
Nằm ở rìa phía Nam của sa mạc Kyzylkum thuộc Trung Á, nơi những bãi cát gặp một ốc đảo, là khu di tích cổ Bolshaya Kyrk-Kyz Kala, dịch trực tiếp là "Pháo đài lớn của bốn mươi cô gái". Ảnh: @China Daily.
2-7879.png
Được xây dựng từ thế kỷ thứ 3 Trước Công Nguyên và có người sinh sống cho đến thế kỷ thứ 8 Sau Công Nguyên, pháo đài này đã trường tồn qua hàng thiên niên kỷ với gió và cát, đứng sừng sững như một nhân chứng cho sự hưng thịnh và suy tàn của các khu định cư dọc theo hạ lưu sông Amu Darya ở Karakalpakstan, một nước cộng hòa tự trị của Uzbekistan nằm ở phía Đông Nam và Tây Nam của Biển Aral. Ảnh: @China Daily.
