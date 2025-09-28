Hà Nội

Hậu trường chụp ảnh kỷ niệm 2 năm ngày cưới Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My

Cộng đồng trẻ

Hậu trường chụp ảnh kỷ niệm 2 năm ngày cưới Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My

Tròn 2 năm kể từ ngày nên duyên vợ chồng, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My khiến người hâm mộ không khỏi ngưỡng mộ khi chia sẻ loạt khoảnh khắc hậu trường đầy ấm áp.

Thiên Anh
Trong hậu trường buổi chụp ảnh, Doãn Hải My gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào, dịu dàng mà vẫn sang trọng.
Người đẹp Hà thành diện váy ren trắng xuyên thấu tinh tế, khoe vẻ đẹp trong trẻo cùng gương mặt rạng rỡ, nụ cười hạnh phúc.
Một khoảnh khắc khác, Hải My thay chiếc đầm hở lưng kiêu sa, tôn trọn vóc dáng gợi cảm, khiến ai ngắm nhìn cũng không thể rời mắt.
Nhìn nhan sắc mẹ một con dân mạng còn khen Hải My xinh đẹp và mặn mà hơn cả lúc làm cô dâu.
Từ cặp đôi trai tài gái sắc gây chú ý từ khi mới công khai, đến nay Văn Hậu – Hải My đã xây dựng tổ ấm nhỏ đáng ngưỡng mộ.
Chặng đường 2 năm không quá dài, nhưng đủ để Văn Hậu - Hải My chứng minh tình yêu chân thành, đi từ lãng mạn đến hạnh phúc gia đình.
Theo lời chia sẻ của Hải My, cô bất ngờ khi nhìn lại quãng thời gian đồng hành cùng chồng, từ 3 năm yêu đến 2 hai năm cưới. "Nhanh thật đấy mới ngày nào thẹn thùng hẹn hò mà bây giờ đã hai năm bên nhau rồi. Đợt này vợ chồng My như chụp thêm một bộ ảnh cưới nữa".
Văn Hậu - Hải My tổ chức hôn lễ tại quê nhà Thái Bình cũ (nay là Hưng Yên) của chú rể vào ngày 11/11/2023. Tháng 5/2024, nàng WAG hạ sinh bé Lúa tại một bệnh viện ở Hà Nội.
Vợ chồng Hải My - Văn Hậu là một trong số cặp đôi nổi tiếng bậc nhất làng bóng đá Việt Nam. Cả hai nhận nhiều sự ngưỡng mộ với cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.
Doãn Hải My là hot girl Hà thành, lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam năm 2020, theo đuổi sự nghiệp kinh doanh và mẫu ảnh. Ảnh sử dụng trong bài: TIKTOK DOAN HAI MY
#Đoàn Văn Hậu #Doãn Hải My #kỷ niệm 2 năm cưới #hậu trường chụp ảnh #cặp đôi nổi tiếng

