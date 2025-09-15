Hà Nội

Dàn mỹ nhân Việt sở hữu đôi chân dài 'chuẩn kiếm Nhật'

Cộng đồng trẻ

Dàn mỹ nhân Việt sở hữu đôi chân dài 'chuẩn kiếm Nhật'

Không chỉ là chiều cao nổi bật mà chính đôi chân nuột nà, dài thẳng giúp dàn mỹ nhân Việt dưới đây chiếm trọn spotlight mỗi lần xuất hiện.

Thiên Anh
Ngoài nụ cười rạng rỡ, Hương Liên còn gây ấn tượng với đôi chân dài miên man, thẳng tắp và tỷ lệ cơ thể cực kỳ ăn ảnh. Cô nàng sở hữu vóc dáng cao ráo, mảnh mai, là kiểu hình thể mà chỉ cần đứng im thôi cũng đủ chiếm spotlight.
Gần đây nhất, người đẹp Hương Liênthu hút sự chú ý khi thông báo kết hôn, trở thành nàng dâu hào môn.
Cuộc sống của Hương Liên cũng có nhiều thay đổi, thường xuyên khoe đồ hiệu, những chuyến vi vu đáng ngưỡng mộ.
Mỗi khi xuất hiện, Bâu Krysie đều khiến nhiều người chú ý bởi vẻ đẹp tựa “nữ thần”. Cô nàng sở hữu gương mặt đẹp, làn da trắng cùng vóc dáng thanh mảnh, cuốn hút.
Với chiều cao 1m70, Bâu Krysie luôn khiến nhiều người mê mẩn với đôi chân thẳng tắp, thon gọn, không một chút khuyết điểm.
Mỗi khi diện váy ngắn, mỹ nhân sinh năm 2000 đều nhận được nhiều lời khen ngợi bởi đôi chân mà ai cũng ao ước.
Bên cạnh gương mặt xinh xắn, khí chất dịu dàng đúng chuẩn con gái Hà Nội, Doãn Hải My còn gây ấn tượng bởi đôi chân dài và thon gọn.
Mỹ nhân Hà thành này cũng sở hữu chiều cao ấn tượng, tỷ lệ body đẹp với đôi chân dài miên man, vòng eo nhỏ. Cũng chính bởi vậy mà dù diện trang phục nào, Doãn Hải My cũng đều được nhận xét là cuốn hút khó rời mắt.
Không những vậy sau khi sinh quý tử đầu lòng, vóc dáng của Doãn Hải My cũng gần như không thay đổi. Cô nàng vẫn luôn xuất hiện với ngoại hình thon gọn, gương mặt đẹp không góc chết.
Danh sách những mỹ nhân có đôi chân 'cực phẩm' không thể thiếu mặt Thanh Thanh Huyền bởi cô nàng nổi tiếng với đôi chân dài 1m1.
Trên sân khấu, nữ MC luôn chiếm spotlight nhờ thần thái tự tin cũng đôi chân nuột nà. Cô nàng cũng thường khéo léo chọn những bộ đồ tôn dáng, khoe trọn lợi thế hình thể quyến rũ, cuốn hút.
Được biết để có vóc dáng 0% mỡ thừa này, Thanh Thanh Huyền chăm chỉ luyện tập các bộ môn thể thao. Cô nàng chơi từ tennis, pickleball đến gym, chạy bộ,... Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
#mỹ nhân Việt #đôi chân dài #thời trang Việt #sao Việt #đẹp tự nhiên #hương liên

