“Harriet tung hoành” nơi trẻ em được là chính mình

“Cậu bé Artemis Fowl": Khi thiên tài tội phạm vào thế giới kỳ ảo Ra đời năm 2001 và nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu, “Cậu bé Artemis Fowl” của nhà văn Ireland Eoin Colfer đã mở đầu cho một loạt tiểu thuyết thiếu nhi kỳ ảo vừa lôi cuốn, vừa đầy chiều sâu.

“Cậu bé Artemis Fowl” là một tác phẩm best seller của tác giả Aoin Colfer sinh ra và lớn lên ở Wesford, một thị trấn ven biển Đông Nam Ireland. Bộ sách đã được dịch ra 42 ngôn ngữ và bình chọn là bộ sách bán chạy trên toàn thế giới. Artemis Fowl đã được đề cử 4 giải thưởng văn học danh giá nhất dành cho thiếu nhi: Whitbread Children’s Book of The Year, Winner of the WHSmith Children’s Book of the Year, Winner of the British Book Awards, Children’s Book of the Year…