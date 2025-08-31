Hà Nội

Hành trình nghe nhạc từ đĩa than đến streaming

Số hóa

Hành trình nghe nhạc từ đĩa than đến streaming

Từ đĩa than, cassette, CD đến MP3 và streaming, hành trình thưởng thức âm nhạc của thế hệ 7X, 8X phản chiếu rõ sự đổi thay công nghệ.

Thiên Trang (TH)
Đĩa than từng là biểu tượng sang trọng, nơi mỗi lần đặt kim nghe nhạc là cả một nghi thức.
Cassette lại bình dân và gắn liền ký ức “mixtape”, tiếng rè và những lần tua băng bằng bút bi.
Đĩa CD mở ra thời kỳ âm nhạc kỹ thuật số trong trẻo, gọn nhẹ và bền hơn cassette.
MP3 và iTunes đưa âm nhạc “nằm gọn trong túi”, tiện lợi nhưng kéo theo vấn nạn vi phạm bản quyền.
iPod và các máy nghe nhạc MP3 đã thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận âm nhạc của giới trẻ.
Khi streaming ra đời, âm nhạc trở thành dịch vụ theo yêu cầu, kho nhạc vô tận chỉ cách vài cú chạm.
Tuy nhiên, người nghe không còn sở hữu nhạc thật sự, mà chỉ “thuê” trên các nền tảng.
Dẫu vậy, mỗi giai đoạn nghe nhạc đều để lại dấu ấn văn hóa riêng trong ký ức của thế hệ 7X, 8X.
Thiên Trang (TH)
#âm nhạc #đĩa than #streaming #công nghệ âm nhạc #thế hệ 7X #thế hệ 8X

