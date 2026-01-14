Hành trình ấn tượng của tân Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Văn Hiền là Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

UBND TP Hà Nội vừa công bố quyết định bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Văn Hiền giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Trước khi được điều động về công tác tại Sở, ông Hiền là Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đồng thời từng giữ nhiều vị trí quản lý trong lĩnh vực đào tạo giáo viên và giáo dục đại học.

Trước khi giữ cương vị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Văn Hiền là Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: ĐHSPHN.

PGS.TS Nguyễn Văn Hiền sinh năm 1975, quê quán Lào Cai. Ông theo học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và hoàn thành toàn bộ quá trình đào tạo đại học và sau đại học tại đây. Năm 1998, ông tốt nghiệp cử nhân sư phạm Sinh học. Năm 2001, ông hoàn thành chương trình thạc sĩ. Đến năm 2009, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Năm 2015, ông Nguyễn Văn Hiền được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn và phong học hàm Phó giáo sư. Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, PGS.TS Nguyễn Văn Hiền có nhiều đóng góp nổi bật, đặc biệt là hướng nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học sinh học.

PGS.TS Nguyễn Văn Hiền là tác giả và đồng tác giả của nhiều bài báo khoa học trong lĩnh vực khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên. Một số công trình tập trung nghiên cứu nhận thức và năng lực của giáo viên phổ thông đối với giáo dục STEM, tổ chức hoạt động trải nghiệm trong đào tạo sinh viên sư phạm, cũng như các vấn đề liên quan đến phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên trong bối cảnh triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

PGS.TS Nguyễn Văn Hiền được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Ảnh: ĐHSPHN.

Trong quá trình công tác tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ông Nguyễn Văn Hiền từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý. Ông từng là Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất học liệu, tham gia điều hành các hoạt động quản trị, hỗ trợ đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường.

Từ năm 2021, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trên cương vị này, ông tham gia chỉ đạo các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, phát triển chương trình và công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường.

Tháng 3/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận ông Nguyễn Văn Hiền giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhiệm kỳ 2020–2025.

Bên cạnh công tác quản lý, PGS.TS Nguyễn Văn Hiền tiếp tục tham gia giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu khoa học. Ông tham gia hướng dẫn nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên đại học trong lĩnh vực khoa học giáo dục, phương pháp dạy học và đào tạo giáo viên. Các nội dung nghiên cứu và hướng dẫn tập trung vào việc nâng cao năng lực nghề nghiệp cho giáo viên, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học, cũng như ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và kiểm tra đánh giá.

Ngoài công tác tại cơ sở đào tạo, PGS.TS Nguyễn Văn Hiền từng được biệt phái công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý Chương trình ETEP. Đây là chương trình phát triển các trường sư phạm nhằm nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông, được triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Việc bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Văn Hiền làm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội diễn ra trong bối cảnh ngành giáo dục Thủ đô đang triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có tổ chức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, quản lý hệ thống trường học với quy mô lớn và công tác tuyển sinh đầu cấp.

Người tiền nhiệm của ông Nguyễn Văn Hiền tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là ông Trần Thế Cương, hiện giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Hiện nay, Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội gồm Giám đốc Nguyễn Văn Hiền và 4 Phó Giám đốc, gồm ông Phạm Quốc Toản, ông Nguyễn Quang Tuấn, bà Trần Lưu Hoa và bà Vương Hương Giang.