AHLĐ Nguyễn Huy Quý, phát triển doanh nghiệp từ nền tảng phụng sự

Ông Nguyễn Huy Quý, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long vừa được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Danh hiệu này đã ghi nhận những đóng góp nổi bật của ông và doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh song song với trách nhiệm xã hội.

Chủ tịch nước Lương Cường trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho ông Nguyễn Huy Quý, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Thăng Long. Ảnh: NNMT.

Hàng trăm tỉ đồng cho công tác bảo tồn di sản và an sinh xã hội

Nhắc đến ông Nguyễn Huy Quý là nhắc đến "linh hồn" của Công ty Thăng Long, một đơn vị đã khẳng định vị thế vững chắc trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng và khai thác khoáng sản. Dưới sự chèo lái của ông, công ty không chỉ dừng lại ở việc tối ưu hóa lợi nhuận mà còn trở thành "cánh chim đầu đàn" trong việc thực thi các dự án trọng điểm, góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông và đô thị

Nhưng dấu ấn rõ nét nhất của ông Quý không chỉ nằm ở các chỉ số kinh doanh. Nhiều năm qua, song song với hoạt động sản xuất – kinh doanh, Công ty CP Đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Thăng Long kiên trì theo đuổi các chương trình an sinh xã hội, thiện nguyện như một phần trong chiến lược phát triển dài hạn.

Tính đến nay, tổng nguồn lực doanh nghiệp dành cho các hoạt động xã hội đã lên tới gần 90 tỷ đồng, tập trung hỗ trợ các tổ chức hội, đoàn thể, địa phương trong và ngoài tỉnh, các quỹ xã hội – từ thiện, đồng thời tham gia tôn tạo, tu bổ nhiều di tích lịch sử – văn hóa có giá trị đặc biệt.

Trong số đó có Khu di tích lịch sử quốc gia Địa điểm lưu niệm các Thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái; Nhà truyền thống trụ sở Tỉnh ủy Thái Nguyên; Đền thờ Đội Cấn; Đền thờ Cột Cờ… Những công trình không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là ký ức lịch sử của vùng đất và con người Thái Nguyên.

Riêng trong năm 2023, doanh nghiệp đã dành gần 30 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội tại Thái Nguyên và một số tỉnh lân cận, tập trung vào hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách và các địa bàn còn nhiều khó khăn.

Ở các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên, nhiều công trình dân sinh được xây dựng bởi Công ty. Công ty đã xây dựng 6 cây cầu cứng, 38 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo tại Bến Tre, Sóc Trăng, Cà Mau, Kon Tum. Tại Thái Nguyên. Công ty đầu tư 18 tỷ đồng xây dựng Trường Mầm non và Tiểu học Xuyên Sơn tại Khu tái định cư xã Thần Sa (Võ Nhai), góp phần ổn định đời sống và tạo điều kiện học tập lâu dài cho con em vùng mỏ.

Năm 2025, khi cơn bão số 11 gây thiệt hại nghiêm trọng tại Thái Nguyên, ông Nguyễn Huy Quý đã trực tiếp chỉ đạo doanh nghiệp huy động lực lượng, máy móc cơ giới khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương san gạt đất đá, xử lý sạt lở, mở lại các tuyến đường tạm. Hàng trăm mét khối đất đá được giải phóng, các tuyến giao thông tạm thời nhanh chóng được khơi thông, giúp người dân tiếp cận khu dân cư bị cô lập và đảm bảo vận chuyển nhu yếu phẩm.

Không dừng lại ở hỗ trợ khắc phục trước mắt, doanh nghiệp còn quyết định xây dựng mới ba căn nhà kiên cố, trị giá 120 triệu đồng mỗi căn, trao tặng cho ba hộ dân bị cuốn trôi hoàn toàn nhà cửa trong bão. Những căn nhà không chỉ là chỗ ở, mà còn là điểm tựa để người dân ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Kinh doanh là để phụng sự

Ông Nguyễn Huy Quý sinh ra tại Xuân Canh, Đông Anh (Hà Nội), nhưng ông chọn Thái Nguyên làm nơi gây dựng sự nghiệp.

Theo ông Nguyễn Huy Quý, với vai trò một doanh nhân, việc đồng hành cùng xã hội, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn, không chỉ là nghĩa vụ hay trách nhiệm, mà còn là cách để lan tỏa tinh thần sẻ chia, củng cố sự gắn kết cộng đồng và nuôi dưỡng những giá trị nhân văn bền vững. Ông cho rằng khi doanh nghiệp phát triển, việc quay trở lại đóng góp cho xã hội là một điều tự nhiên.

“Khi mình có điều kiện hơn, việc chia sẻ với những nơi còn khó khăn là điều hiển nhiên. Đóng góp được những gì có ích cho người dân thì tôi sẽ cố gắng hết sức, và đó là việc nên làm”, ông Quý chia sẻ.

Từ góc nhìn của ông, một doanh nghiệp nếu chỉ tập trung khai thác tài nguyên mà không đầu tư trở lại cho người dân và địa phương nơi mình hoạt động thì khó có thể phát triển bền vững. Quan điểm này được ông cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, xuyên suốt quá trình điều hành doanh nghiệp, thể hiện tinh thần “kinh doanh là để phụng sự” không dừng lại ở khẩu hiệu.

Bên trong doanh nghiệp, ông Nguyễn Huy Quý chú trọng xây dựng kỷ cương, kỷ luật và môi trường làm việc an toàn, ổn định. Năm 2024, 100% cán bộ, công nhân viên Công ty CP Đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Thăng Long đạt danh hiệu lao động tiên tiến; doanh nghiệp không xảy ra tai nạn lao động, không vi phạm pháp luật, không phát sinh đơn thư khiếu kiện. Công ty được đánh giá đạt danh hiệu “Doanh nghiệp an toàn về an ninh, trật tự” và hoàn thành xuất sắc phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trước khi được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, vào đầu tháng 12/2023, tập thể Công ty CP Đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Thăng Long cùng cá nhân ông Nguyễn Huy Quý đã được trao Huân chương Lao động hạng Ba – sự ghi nhận cho một quá trình lao động bền bỉ, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với trách nhiệm xã hội.