Hàng ngàn con cá chen chúc leo lên vách đá, chuyên gia giải mã sao?

Đàn cá chốt bông gồm hàng ngàn con leo qua vách đá cao ở thác nước trên sông Aquidauana, Brazil khiến nhiều người bất ngờ, tò mò lý do vì sao.
Toyota Motor Thái Lan chuẩn bị ra mắt mẫu xe điện Toyota BZ4X bản nâng cấp vào tháng 10/2025 với giá từ 1,5 triệu bath triệu Baht (khoảng 1,2 tỷ đồng).
Buổi tổng hợp luyện tối 21/8 có hơn 16.000 quân nhân, gồm 43 khối đi bộ, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an tham gia.
Đêm 21/8, hàng vạn người dân tập trung tại Mỹ Đình, đồng loạt vẫy cờ đỏ sao vàng, chào đón đoàn xe cơ giới diễu binh tiến vào Trường đua F1.
Tối 21/8, các khối diễu binh, diễu hành di chuyển theo lộ trình qua Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trọng điểm trong buổi tổng hợp luyện cho đại lễ 2/9.
Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ công bố mẫu xe tăng hạng nhẹ nội địa Zorawar, dự kiến sẽ trải qua các thử nghiệm rộng rãi.
Mừng 1 năm debut, Duchama khiến fan “đứng ngồi không yên” với bộ ảnh cosplay cô dâu táo bạo và loạt hoạt động giao lưu đặc biệt.
Màn hình OLED nhanh nhất thế giới của Asus sở hữu tần số quét 720Hz và sở hữu nhiều công nghệ đột phá.
Sau 22/8 có 3 con giáp thu hút tài lộc, giàu có, tiền tài nhiều vô biên. Đặc biệt con giáp số 1 thời tới cản không nổi, trúng lớn bất ngờ.
Sông Mississippi là một con sông huyền thoại của nước Mỹ, gắn liền với lịch sử, văn hóa và sự phát triển kinh tế của quốc gia này.
Đông đảo người dân đã đứng, ngồi chờ hai bên đường Kim Mã - Giang Văn Minh, thậm chí trèo lên cây để được xem diễu binh, diễu hàng tối 21/8.
Nữ ca sĩ Thanh Thảo rủ chồng, các đồng nghiệp như Dương Triệu Vũ, Quang Dũng, Lam Trường chơi pickleball.
Không lâu sau khi Tổng thống Nga Putin trở về nước sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga, tin xấu đầu tiên ông nghe được là thất bại của quân đội Nga ở tiền tuyến.
Rừng Aokigahara dưới chân núi Phú Sĩ ở Nhật Bản nổi tiếng không chỉ bởi vẻ đẹp huyền bí mà còn vì những câu chuyện rùng rợn khiến nhiều người ám ảnh.
Người dân giật mình, sợ hãi, thậm chí bỏ chạy khi nhìn thấy một con cá sấu dài hơn 3m trườn vào một cửa hàng tạp hóa ở làng Wayo, Indonesia.
Mới đây, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi mừng tuổi mới trong biệt thự 10 tỷ bên chồng con, người thân, bạn bè.
Một cụ ông 76 tuổi qua đời sau khi tin vào “người tình ảo” Big sis Billie của Meta, hé lộ góc tối nguy hiểm khi AI học cách nói dối như con người.
Để không quên những ngày quan trọng của người thân, người dân Hà Lan thường treo cuốn lịch đặc biệt trong nhà vệ sinh, đánh dấu tất cả sự kiện sắp diễn ra.
Ca sĩ Chi Pu - đại sứ thương hiệu xe Trung Quốc Geely tại Việt Nam đã chính thức nhận bàn giao chiếc SUV Monjaro Flagship 2025 mới.
Là mẹ của 4 người con và đã có hai cháu ngoại, thế nhưng nữ blogger Nhật Bản Mariko vẫn sở hữu sắc vóc trẻ trung, nóng bỏng.
Xuất hiện trong sự kiện tại Thái Lan, Hoa hậu Thanh Thủy và Đoàn Thiên Ân gây chú ý khi cùng diện trang phục đồng điệu, nhan sắc "một chín một mười".