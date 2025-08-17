Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sự thật khó tin về loài cá nóc không phải ai cũng biết

Giải mã

Sự thật khó tin về loài cá nóc không phải ai cũng biết

Các loài cá nóc (bộ Tetraodontiformes) nổi tiếng với ngoại hình đặc biệt và khả năng tự vệ độc đáo, là ẩn số đầy thú vị trong thế giới đại dương.

T.B (tổng hợp)
1. Khả năng phồng to cơ thể khi bị đe dọa. Cá nóc có thể nuốt đầy nước hoặc không khí để tăng kích thước, khiến kẻ săn mồi khó nuốt. Ảnh: Pinterest.
1. Khả năng phồng to cơ thể khi bị đe dọa. Cá nóc có thể nuốt đầy nước hoặc không khí để tăng kích thước, khiến kẻ săn mồi khó nuốt. Ảnh: Pinterest.
2. Chứa độc tố cực mạnh. Nhiều loài cá nóc mang tetrodotoxin, chất độc thần kinh có thể gây tử vong chỉ với lượng cực nhỏ. Ảnh: Pinterest.
2. Chứa độc tố cực mạnh. Nhiều loài cá nóc mang tetrodotoxin, chất độc thần kinh có thể gây tử vong chỉ với lượng cực nhỏ. Ảnh: Pinterest.
3. Không phải tất cả cá nóc đều độc. Một số loài sống cá nóc có độc tính rất thấp hoặc không độc. Ảnh: Pinterest.
3. Không phải tất cả cá nóc đều độc. Một số loài sống cá nóc có độc tính rất thấp hoặc không độc. Ảnh: Pinterest.
4. Răng hợp nhất thành mỏ cứng. Bộ răng của cá nóc liền thành một khối giống mỏ chim, giúp chúng nghiền vỏ sò và giáp xác. Ảnh: Pinterest.
4. Răng hợp nhất thành mỏ cứng. Bộ răng của cá nóc liền thành một khối giống mỏ chim, giúp chúng nghiền vỏ sò và giáp xác. Ảnh: Pinterest.
5. Có khả năng thay đổi màu sắc. Một số loài cá nóc có thể đổi màu để ngụy trang hoặc giao tiếp với đồng loại. Ảnh: Pinterest.
5. Có khả năng thay đổi màu sắc. Một số loài cá nóc có thể đổi màu để ngụy trang hoặc giao tiếp với đồng loại. Ảnh: Pinterest.
6. Sống ở cả nước mặn và nước ngọt. Bộ Tetraodontiformes có nhiều loài phân bố từ biển khơi, rạn san hô đến sông hồ. Ảnh: Pinterest.
6. Sống ở cả nước mặn và nước ngọt. Bộ Tetraodontiformes có nhiều loài phân bố từ biển khơi, rạn san hô đến sông hồ. Ảnh: Pinterest.
7. Tuổi thọ khá cao trong môi trường thích hợp. Cá nóc có thể sống từ 10 đến 20 năm nếu điều kiện sinh sống ổn định. Ảnh: Pinterest.
7. Tuổi thọ khá cao trong môi trường thích hợp. Cá nóc có thể sống từ 10 đến 20 năm nếu điều kiện sinh sống ổn định. Ảnh: Pinterest.
8. Được coi là món ăn quý ở Nhật Bản. Món fugu từ cá nóc ở Nhật Bản nổi tiếng là món vừa ngon vừa đáng sợ do tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc chết người. Ảnh: Pinterest.
8. Được coi là món ăn quý ở Nhật Bản. Món fugu từ cá nóc ở Nhật Bản nổi tiếng là món vừa ngon vừa đáng sợ do tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc chết người. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
T.B (tổng hợp)
#cá nóc #độc tố tetrodotoxin #khả năng phồng cá nóc #răng hợp nhất cá nóc #thay đổi màu sắc cá nóc #phân bố cá nóc nước mặn và ngọt

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT