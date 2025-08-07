Thanh Hoá sắp đấu 56 lô đất, khởi điểm 447 triệu đồng/lô

Trong tháng 8, Thanh Hóa sẽ tổ chức đấu 56 lô đất tại xã Thiệu Trung và Thiệu Hóa, giá khởi điểm thấp nhất hơn 447 triệu đồng/lô.

Ngày 7/8, thông tin từ Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung xác nhận, đơn vị chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng 9 lô đất là tài sản của UBND xã Thiệu Hóa vào sáng 15/8.

Theo đó, 9 lô đất đấu giá thuộc khu dân cư Đồng Ắc Te + Đồng Cầu, thôn Phú Lai, xã Thiệu Long (nay là xã Thiệu Hóa). Tất cả các lô đất đều là đất ở, có thời hạn sử dụng lâu dài. Diện tích các lô đất từ 100m2 đến hơn 146m2, giá khởi điểm 7 triệu đồng/m2.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá đến 16h30 ngày 12/8, tại UBND xã Thiệu Hóa và tại Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung.

Ảnh minh hoạ.

Hình thức đấu giá là bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại hội trường UBND xã Thiệu Hóa.

Đến sáng 22/8, Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Châu sẽ phối hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng 47 lô đất là tài sản của UBND xã Thiệu Trung.

Được biết, 47 lô đất đấu giá thuộc khu dân cư đô thị dọc sông Nhà Lê thuộc khu phố Ba Chè, xã Thiệu Trung (trước đây là thị trấn Thiệu Hóa). Diện tích các lô đất từ 74,54-105,12m2, giá khởi điểm từ 6-7,2 triệu đồng/m2.

Thời hạn bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá đến 17h ngày 18/8, tại trụ sở UBND xã Thiệu Trung và đến 17h ngày 19/8 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Châu.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại phiên đấu giá, với một vòng duy nhất. Phương thức trả giá lên. Trường hợp lô đất đấu giá có từ 2 người đăng ký tham gia đấu giá trở lên cùng trả giá cao nhất bằng nhau, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất.