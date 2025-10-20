Hà Nội

Xã hội

Hai xe máy va chạm trên cầu Vĩnh Tuy, một cô gái tử vong tại chỗ

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cầu Vĩnh Tuy giữa hai xe máy khiến một cô gái tử vong tại chỗ.

Gia Đạt

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h trưa 20/10, người phụ nữ điều khiển xe máy (chưa rõ danh tính) lưu thông hướng Long Biên đi Vĩnh Tuy (đoạn qua phường Long Biên, Hà Nội) khi đến giữa cầu thì va chạm với xe máy chở hàng. Cú va mạnh khiến nạn nhân ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

5.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Người điều khiển xe máy gắn giá chở hàng rời khỏi hiện trường. Một số nhân chứng cho rằng người này có thể đã nhảy xuống sông, nên báo lực lượng chức năng đến tìm kiếm. Đại diện Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông (Công an TP Hà Nội) cho biết đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp tìm kiếm, song đến hơn 13h cùng ngày chưa phát hiện nạn nhân.

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) lập tức cử lực lượng đến bảo vệ, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đến gần 14h, chỉ huy Đội CSGT số 4 xác nhận thông tin người điều khiển xe chở hàng nhảy cầu là không chính xác. Người này đã đến làm việc với Công an phường Long Biên.

>>> Xem thêm video: Xe khách va chạm ô tô đầu kéo, 6 người tử vong

Nguồn: ĐTHĐT.
