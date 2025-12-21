Hà Nội

Xã hội

Công an Hà Nội gửi danh sách 2102 học sinh vi phạm giao thông đến Sở GD&ĐT

Công an TP Hà Nội đã lập danh sách 2.102 học sinh vi phạm, gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để phối hợp chấn chỉnh, giáo dục.

Hải Ninh

Ngày 21/12, Công an TP Hà Nội thông tin, thực hiện kế hoạch của CATP Hà Nội về cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý học sinh và phụ huynh học sinh vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông, trong tháng 12/2025, lực lượng CSGT và Công an các đơn vị đã tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

655444.jpg
CSGT kiểm tra, xử lý vi phạm TTATGT liên quan đến học sinh.

Qua đó, Công an TP Hà Nội đã lập danh sách 2.102 học sinh vi phạm, gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để phối hợp chấn chỉnh, giáo dục.

Theo thống kê, trong tháng 12/2025, tình hình tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh trên địa bàn thành phố vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đã xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm 2 người tử vong, 9 người bị thương.

Trước thực tế đó, CATP đã chủ động triển khai các biện pháp kiểm soát, xử lý vi phạm, qua đó phát hiện và xử lý 2.102 học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông. So với tháng 11/2025 (3.130 trường hợp), số vi phạm đã giảm 1.028 trường hợp, tương đương giảm khoảng 32,8%.

Qua tổng hợp, một số cơ sở giáo dục có số học sinh vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông nhiều gồm: Trường THPT Quang Trung (47 trường hợp), Trường THPT Hà Thành (36 trường hợp), Trường THPT Nguyễn Trãi (23 trường hợp), Trường THPT Tây Hồ (12 trường hợp), Trường THPT Thạch Bàn (08 trường hợp), Trường Cao đẳng Công Thương (21 trường hợp), Trường Cao đẳng Việt Mỹ (05 trường hợp)…

Kết quả xử lý cho thấy tình hình học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các hành vi phổ biến như điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định… giảm rõ rệt. Ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của phụ huynh tại khu vực cổng trường cũng từng bước được nâng cao, góp phần bảo đảm an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh.

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh, CATP Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lứa tuổi học sinh, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông và xây dựng môi trường giao thông an toàn, lành mạnh cho các em.

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Thủ đoạn Lê Trung Khoa là sử dụng AI, Deepfake để giả mạo âm thanh, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cắt ghép, giật tít gây sốc, kiếm lợi bất chính.

