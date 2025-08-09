Hai quý tử bảnh như hotboy của Phước Sang - Kim Thư

Phước Quang (Đô La) - Phước Thịnh (Ơ Rô) là con trai của Phước Sang và Kim Thư, hiện tại đều có chiều cao "khủng".
Công ty Fulltime Robotics của Ukraine vừa ra mắt tháp pháo laser “Slim Beam” có khả năng vô hiệu hóa máy bay không người lái của Nga.
Bộ đôi REDMI Turbo 4 và Turbo 4 Pro đang cháy hàng tại Việt Nam, bất chấp thiếu tiếng Việt, không Google và nhiều rào cản phần mềm từ HyperOS nội địa.
Bhrigu Samhita – di sản tiên tri hàng nghìn năm – được cho là ghi rõ số phận, quá khứ và tương lai của từng người tồn tại trên đời.
Những bức ảnh lịch sử được trang Bored Panda đăng tải phần nào hé lộ cuộc sống của người dân trên khắp thế giới nhiều năm trước.
Là một sinh vật kỳ bí của các vùng núi miền Bắc Việt Nam, chuột mù (Typhlomys cinereus) là loài vật độc đáo không được nhiều người biết đến.
Từng thuộc hàng trái cây cao cấp tại Việt Nam, giá tới 500.000 đồng/kg nhưng nay mận cau Trung Quốc rớt giá, chỉ còn vài chục nghìn đồng/kg.
Đều ca hát ở Trung Quốc, Suni Hạ Linh - Chi Pu quyến rũ, trẻ trung không kém cạnh nhau.
Nhà phân phối Lynk & Co tại Việt Nam vừa chính thức ra mắt mẫu xe Lynk & Co 01 Hyper 2025 mới thuộc phân khúc C - SUV, xe có giá bán 919 triệu đồng.
Nếu penthouse cũ toàn màu hồng bánh bèo, nhà mới của Quỳnh Anh Shyn lại cá tính và chơi hệ màu đa dạng hơn, như không gian triển lãm nghệ thuật sống động.
Diva Thanh Lam chụp ảnh tình tứ với ông xã - bác sĩ Tiến Hùng. Hoa hậu Ngọc Châu xinh đẹp, ngọt ngào đi ghi hình.
Mũi Si (Quảng Trị) hút hồn du khách bởi bãi đá hoang sơ, rặng phi lao xanh rì và khung cảnh bình minh đẹp như tranh, lý tưởng cho cắm trại cuối tuần.
Trong tuần mới, 3 con giáp được dự đoán có thể vượt khó thành công, sự nghiệp và tài vận liên tiếp đón những tin vui.
Tại châu Âu những năm 1400 - 1700, các phiên tòa xét xử động vật khá phổ biến. Một số động vật như lợn, chuột... bị đưa ra xét xử với nhiều tội danh khác nhau.
Tại Paestum, Italy, các nhà khảo cổ đã tìm thấy những chiếc bình của Hy Lạp cổ đại bên trong ngôi đền. Bên trong các bình có chứa thứ không ngờ.
Sa mạc Wadi Rum ở Jordan không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp ngoạn mục mà còn là nơi lưu giữ những câu chuyện lịch sử và địa chất hấp dẫn.
Hyundai Ioniq 6 2026 chạy điện vừa được ra mắt tại thị trường quê nhà Hàn Quốc. Trước đó, xe đã được hãng hé lộ thông tin và hình ảnh vào hồi tháng 4 năm nay.
CMN đã trình diễn thành công UHSI32 MkII, một biến thể không người lái của tàu đánh chặn HSI32, trên biển được trang bị hệ thống dẫn đường tự động Anschütz.
Chiếc xe Mazda độc nhất vô nhị này có gói độ không hề đơn giản và đang được đấu giá, nó được trang bị động cơ tăng áp và bình nitơ ở thùng xe.
Diễn viên Puka được mệnh danh “mỹ nhân làng hài Việt”, tự tin mặc gợi cảm sau 3 tháng sinh nở.
Với thiết kế sang trọng, camera cảm biến 1 inch và pin 5.700 mAh, Huawei Pura 80 Ultra đang trở thành đối thủ đáng gờm của Galaxy S25 Ultra.