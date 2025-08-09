Hà Nội

Giải trí

Hai quý tử bảnh như hotboy của Phước Sang - Kim Thư

Phước Quang (Đô La) - Phước Thịnh (Ơ Rô) là con trai của Phước Sang và Kim Thư, hiện tại đều có chiều cao "khủng".

Thu Cúc (tổng hợp)
Kim Thư và Phước Sang có hai cậu con trai chung Phước Quang (Đô La) - Phước Thịnh (Ơ Rô) trước khi ly hôn. Ảnh: FB Kim Thư.
Phước Quang (ngoài cùng bên phải) cao 1m90, Phước Thịnh có chiều cao 1m84. Ảnh: FB Kim Thư.
Hai con trai của Kim Thư có ngoại hình thu hút, điển trai không kém hot boy. Ảnh: FB Kim Thư.
Theo Vietnamnet, Kim Thư từng chia sẻ, con trai thứ hai Phước Thịnh sớm bộc lộ năng khiếu diễn xuất và muốn đóng phim. Ảnh: FB Kim Thư.
Phước Quang lại đam mê bóng đá. Ảnh: FB Kim Thư.
Hai con trai Kim Thư thân thiết với gia đình của Chi Bảo - Lý Thuỳ Chang. Ảnh: FB Kim Thư.
Kim Thư đưa các con đến chúc Tết gia đình Chi Bảo. Cả hai gia đình còn thường xuyên đi du lịch chung. Ảnh: FB Kim Thư.
Theo Znews, sau khi Kim Thư và Phước Sang ly hôn, Phước Quang và Phước Thịnh sống cùng bố. Ảnh: Vietnamnet.
Khi bị đột quỵ lần 3 vào năm 2024, Phước Sang được các con trai chăm sóc. Ảnh: Vietnamnet.
Theo Tiền Phong, mới đây, nam nghệ sĩ Phước Sang được chở đến phim trường bằng xe máy. Ảnh: Tiền Phong.
