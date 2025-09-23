Hải Phòng đình hoãn các cuộc họp chưa cần thiết, ứng phó siêu bão Ragasa

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu đình hoãn các cuộc họp chưa thật sự cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị, tập trung ứng phó với siêu bão Ragasa.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa ban hành công điện 07 ứng phó siêu bão Ragasa.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 09

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu và thủ trưởng các sở, ban, ngành tuyệt đối không lơ là, chủ quan; thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến bão và tình hình tại địa phương.

Các đơn vị khẩn trương rà soát, cập nhật phương án, sẵn sàng triển khai biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất nhằm bảo đảm an toàn tính mạng người dân, hạn chế thiệt hại tài sản, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đáng chú ý, người đứng đầu UBND TP Hải Phòng yêu cầu đình hoãn các cuộc họp chưa thật sự cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc công tác ứng phó với siêu bão Ragasa.

Cùng với đó, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống bão, mưa lớn, lũ, bảo vệ an toàn về người và tài sản. Chủ động chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống bão tại đơn vị, trụ sở cơ quan, các đơn vị công lập thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách và tổ chức xử lý ngay từ giờ đầu các sự cố phát sinh theo phương châm “4 tại chỗ”.

Chủ động xây dựng phương án, tổ chức thực hiện công tác khắc phục hậu quả do bão (nếu có) để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Công điện cũng yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu chủ động triển khai phương án sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là vùng ven biển, sạt lở, ngập sâu; bảo đảm chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm và phục vụ chu đáo tại nơi sơ tán.

Các địa phương khẩn trương kiểm tra, gia cố nhà cửa, công trình công cộng, khu công nghiệp, hệ thống điện, viễn thông, đê điều, hồ đập, công trình giao thông; bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, sạt lở, kiên quyết cấm người và phương tiện qua lại khi không an toàn.

Các địa phương ven biển phải rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, lồng bè, chòi canh; kịp thời thông tin, hướng dẫn tàu thuyền di chuyển tránh bão, bảo đảm an toàn nơi neo đậu. Đồng thời, chủ động gia cố đê biển, hạ tầng, bảo vệ sản xuất, có phương án đảm bảo an toàn cho khách du lịch và hỗ trợ du khách lưu trú khi bão đổ bộ.

UBND các phường Thủy Nguyên, Hồng Bàng khẩn trương xây dựng phương án phòng, chống bão chỉ tiết và phương án khắc phục hậu quả bão (nếu có) để đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trên địa bản.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố kiểm đếm, bằng mọi biện pháp thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biền khẩn trương di chuyển về nơi tránh trú an toàn; quản lý chặt chẽ hoạt động của tàu thuyền thủy sản, tàu du lịch, tàu vận tải; tổ chức neo đậu tàu thuyền; gia cố lồng bè thuỷ sản; tuyệt đối không để người trên các tàu thuyền, lồng bè, chòi canh thủy sản khi có gió mạnh hoặc bão đổ bộ, đặc biệt là du khách trên biển và các đảo; giữ liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Rà soát, sẵn sàng lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ các đơn vị, địa phương phòng, chống, khắc phục hậu quả do bão…

Chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương triển khai công tác phòng chống siêu bão Ragasa, sáng 23/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Trần Văn Quân yêu cầu các địa phương, đơn vị, lực lượng thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình; thực hiện nghiêm các chỉ đạo, phương án đã phê duyệt của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Trần Văn Quân chủ trì cuộc họp.

Đặc biệt, các ngành, địa phương phối hợp để cho học sinh nghỉ học và đảm bảo an toàn cho khách du lịch khi bão đổ bộ. Tất cả các địa phương, lực lượng, đơn vị trước trong và sau bão phải đảm bảo các điều kiện an toàn cho Đại hội Đảng thành phố Hải Phòng lần thứ I.