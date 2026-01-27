Hai doanh nghiệp bị xử phạt 170 triệu đồng do vi phạm đầu tư

Do vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, 2 doanh nghiệp ở tỉnh Đồng Nai vừa bị xử phạt 170 triệu đồng.

Ngày 27/01, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai xác nhận, đơn vị vừa ban hành Quyết định số 202/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đối với Công ty TNHH Nội thất Yi Pu Việt Nam (trụ sở chính: Lô 10, cụm A6, Khu công nghiệp Đồng Xoài III, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) số tiền 85 triệu đồng.

Cụ thể, Công ty TNHH Nội thất Yi Pu Việt Nam không thực hiện điều chỉnh tổng vốn đầu tư, cơ cấu vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án quy định tại khoản 6 và khoản 8 Điều 1 của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1055686491, chứng nhận điều chỉnh lần thứ hai ngày 13/5/2024 do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước (nay là Ban Quản lý các KCN, Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai) cấp cho dự án Nhà máy sản xuất nội thất Yi Pu Việt Nam tại KCN Đồng Xoài III cho phù hợp với thực tế triển khai dự án đầu tư.

Ảnh minh hoạ.

Cùng ngày 19/01, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã ban hành Quyết định số 203/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đối với Công ty TNHH Hwaseung Vina (trụ sở chính: KCN Nhơn Trạch I, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) số tiền 85 triệu đồng.

Theo đó, Công ty TNHH Hwaseung Vina không thực hiện điều chỉnh diện tích đất sử dụng quy định tại khoản 3 Điều 1 của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2145671843, chứng nhận điều chỉnh lần thứ ba ngày 4/3/2020 do Ban Quản lý các KCN Đồng Nai (nay là Ban Quản lý các KCN, Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai) cấp cho dự án Công ty - Chi nhánh Nhơn Trạch tại đường số 3, KCN Nhơn Trạch I cho phù hợp với thực tế triển khai dự án đầu tư.

Ngoài xử phạt tiền, UBND tỉnh Đồng Nai buộc 2 doanh nghiệp trên thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với hành vi vi phạm tại điểm b khoản 2 Điều 17 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

