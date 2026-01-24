Hà Nội

Thế giới

Thông tin mới về cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine

Bộ Ngoại giao UAE xác nhận các quan chức Nga, Mỹ và Ukraine đã ngồi vào bàn đàm phán vòng đầu tiên giữa 3 bên tại Abu Dhabi.

An An (Theo RT)

RT đưa tin, Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) xác nhận các quan chức Nga, Mỹ và Ukraine đã ngồi vào bàn đàm phán vòng đầu tiên giữa 3 bên tại thủ đô Abu Dhabi.

Trong một tuyên bố hôm 23/1, Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan hoan nghênh việc bắt đầu các cuộc đàm phán, nói rằng “các giải pháp bền vững cho cuộc xung đột chỉ có thể đạt được thông qua đối thoại và giảm leo thang căng thẳng”.

untitled.png
Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Ảnh: Thearabweekly.

Theo hãng thông tấn TASS, cuộc họp đang được tổ chức tại một địa điểm không được tiết lộ và "không có cơ quan báo chí nào được dự kiến ​​tham dự".

Cuộc gặp 3 bên được nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky công bố hôm 22/1, và được Washington và Moscow xác nhận ngay sau đó. Cuộc gặp này diễn ra sau nhiều vòng ngoại giao do Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Jared Kushner tiến hành.

Trợ lý cấp cao của Tổng thống Nga Putin, ông Yury Ushakov, cho biết phái đoàn Nga do Đô đốc Igor Kostyukov, người đứng đầu Cơ quan tình báo quân sự GRU, dẫn đầu.

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, phái đoàn nước này có Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov, Tổng tham mưu trưởng Andrey Gnatov, nhà đàm phán David Arakhamia, Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Kislitsa và Kirill Budanov, cựu Giám đốc tình báo quân sự hiện đang đứng đầu văn phòng của ông Zelensky.

Phái đoàn Mỹ gồm có Đặc phái viên Mỹ Witkoff và ông Kushner.

Ông Peskov cho biết, dự kiến Đặc phái viên Mỹ ​​Witkoff sẽ gặp riêng Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev để thảo luận về các vấn đề kinh tế.

Cả 3 bên đều cho rằng vấn đề lãnh thổ vẫn là trở ngại lớn nhất đối với một thỏa thuận.

“Nếu không giải quyết vấn đề lãnh thổ theo công thức đã được nhất trí tại thượng đỉnh Nga-Mỹ ở Anchorage (Alaska) hồi tháng 8/2025, sẽ không có hy vọng đạt được một giải pháp lâu dài”, ông Ushakov nói.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nga hoan nghênh kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ hồi tháng 11/2025

Nguồn video: Báo Nhân Dân
