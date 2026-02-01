Hà Nội

Xã hội

Hà Nội xác định các vành đai, hành lang phát triển

Tại Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, thành phố xác định ranh giới kiểm soát hạn chế phương tiện cá nhân vào nội đô.

Thiên Tuấn

Trong nội dung Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, UBND TP Hà Nội xác định "hạ tầng đi trước dẫn dắt quy hoạch".

anh-chup-man-hinh-2026-01-31-luc-223637.png

Thành phố xác định các vành đai, hành lang phát triển. Theo đó, Vành đai 1, Vành đai 2, Vành đai 2.5 thuộc đô thị trung tâm và nội đô lịch sử; tập trung bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, lịch sử: Khu phố cổ, khu phố cũ, Hồ Gươm, Hồ Tây, thành Cổ Loa, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, 36 phố phường; cải tạo tái thiết các khu chung cư cũ và các ô phố xuống cấp; khôi phục cấu trúc phố Pháp.

Khu vực Vành đai 3, tập trung tái cấu trúc đô thị, phát triển theo mô hình nén và TOD - mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng tại các nút giao thông lớn. Khai thác tối đa không gian ngầm (bãi đỗ xe, thương mại) và nâng cao chất lượng không gian công cộng để giảm tải áp lực cho khu vực nội đô lịch sử. Đây là ranh giới kiểm soát hạn chế phương tiện cá nhân vào nội đô.

Tại Vành đai 3.5, hình thành chuỗi đô thị mới hiện đại và đồng bộ. Phát triển các trung tâm dịch vụ, thương mại, y tế, giáo dục cấp vùng để hút dân cư ra khỏi Vành đai 3. Vành đai 3.5 đóng vai trò là vùng đệm chuyển tiếp hài hòa giữa khu vực đô thị mật độ cao và các vành đai xanh sinh thái.

Vành đai 4 là vành đai kinh tế - đô thị động lực và là xương sống của sự phát triển mới. Đây là tuyến đường vành đai Vùng Thủ đô, kết nối trực tiếp Hà Nội với Hưng Yên, Bắc; phát triển các cụm đô thị - logistics hiện đại bám dọc tuyến đường, khai thác lợi thế kết nối vùng.

Vành đai 4.5, quốc lộ 21a, Vành đai 5, cao tốc Tây Bắc là không gian phát triển kết nối chuỗi các đô thị vệ tinh của Hà Nội (Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Vân Đình - Đại Nghĩa - Phú Xuyên) với các đô thị Việt Trì, Vĩnh Yên của Phú Thọ; kết nối với đô thị Phủ Lý, Đồng Văn của Ninh Bình; với Hưng Yên qua sông Hồng và Hải Phòng.

Đây là vành đai quan trọng liên kết Vùng Thủ đô. Trong đó, Thủ đô Hà Nội là trung tâm liên kết vùng, trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

Hành lang kinh tế Bắc - Nam là không gian phát triển đô thị liên kết đô thị trung tâm với không gian phát triển đô thị phía Bắc (Trục Thăng Long - Nội Bài; Nhật Tân - Nội Bài) kết nối với chuỗi các đô thị Vĩnh Yên, Sông Công, Thái Nguyên đi Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng (vùng trung du và miền núi phía Bắc) tới cửa khẩu biên giới.

Không gian phát triển đô thị phía Nam (trục Quốc lộ 1A, Quốc lộ 1B, trục đường phía Nam Hà Nội, đường sắt quốc gia, cao tốc Bắc - Nam, sân bay phía Nam vùng Thủ đô), đô thị Thường Tín, Olympic, Phú Xuyên kết nối với chuỗi các đô thị phía Nam Phủ Lý, Đồng Văn, Ninh Bình, Thanh Hóa và các tỉnh phía Nam.

Đồng bộ kết nối Vành đai 3.5, Vành đai 4, Vành đai 4.5, Vành đai 5 qua sông Hồng với chuỗi đô thị Văn Giang - Phố Hiến - Hưng Yên theo Trục đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng, đường tỉnh 378 thuộc tỉnh Hưng Yên; kiến tạo không gian phát triển mới tiếp nối với Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng đến hết phạm vi phía Nam Thành phố, tạo dư địa phát triển mạnh, hiện đại, đồng bộ.

Hành lang Đông Tây là không gian phát triển đô thị liên kết Đô thị trung tâm với phía Đông (trục Hồ Tây - Cổ Loa - Sân bay Gia Bình; trục Quốc lộ 5 - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh); liên kết với phía Tây Thành phố (Trục Đại lộ Thăng Long, Hồ Tây - Ba Vì kết nối đô thị Hòa Lạc) đi các tỉnh phía Tây (Phú Thọ, Sơn La, Thanh Hóa…) và các tỉnh thuộc Vùng trung du và miền núi phía Bắc.

