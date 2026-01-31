Hà Nội

Xã hội

Ô tô con lao xuống sông Nhuệ, tài xế may mắn thoát nạn ở Hà Nội

Tài xế taxi đang chạy trên đường đê bất ngờ lao xuống sông Nhuệ đoạn qua xã Đại Thanh, TP Hà Nội, nam tài xế đã tự thoát ra ngoài an toàn.

Gia Đạt

Theo thông tin ban đầu, lúc 1h56 cùng ngày, ô tô BKS 30G-667.xx do anh T.V.T. điều khiển, khi di chuyển trên tuyến đường ven sông Nhuệ (địa chỉ tại thôn Thượng Phúc, xã Đại Thanh, TP Hà Nội) thì bất ngờ lao xuống sông.

622503931-4484419651788944-821-5623-4655-1769828305.jpg
Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Sau khi nhận tin báo, Đội CC&CNCH khu vực số 31, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội điều 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ chiến sĩ, Đội CC&CNCH khu vực số 5 điều 1 xe CNCH cùng 6 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Theo cảnh sát, vụ việc không gây thiệt hại về người vì nam tài xế đã kịp thoát được khỏi xe an toàn. Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ. Tới khoảng 4h56 cùng ngày, chiếc ô tô đã được cẩu kéo lên khỏi hiện trường.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết thêm, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do tài xế ngủ gật, không làm chủ tay lái, dẫn đến việc ô tô lao xuống sông. Thời điểm xảy ra sự việc, nam tài xế đã tự thoát ra ngoài an toàn, không nguy hiểm tới tính mạng.

>>> Xem thêm video: Xe khách va chạm ô tô đầu kéo, 6 người tử vong

Nguồn: ĐTHĐT.
#tai nạn #xe ô tô #Hà Nội #sông Nhuệ #tài xế

