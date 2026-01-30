Ngày mai, Hà Nội tạm cấm một số tuyến đường phục vụ chương trình hoà nhạc

Ngày 30/1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội cho biết, ngày mai (31/1), tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám (phường Cửa Nam, Hà Nội) diễn ra Chương trình “Hòa nhạc ánh sáng – Chào năm mới 2026”.

Nhằm phục vụ công tác tổ chức và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Công an thành phố Hà Nội thông báo phương án phân luồng, tổ chức hướng đi cho các phương tiện.

Theo đó, từ 14h ngày 31/1/2026 đến hết ngày 31/1/2026, tạm cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên các tuyến đường xung quanh khu vực Quảng trường Cách mạng tháng Tám.

Các tuyến phố thuộc diện tạm cấm, gồm: Tràng Tiền (từ Trần Quang Khải đến Ngô Quyền), Phan Chu Trinh (từ Lý Thường Kiệt đến Quảng trường Cách mạng tháng Tám), Lê Thánh Tông (từ Lý Thường Kiệt đến Quảng trường Cách mạng tháng Tám), Cổ Tân, Lý Thái Tổ (từ Quảng trường Ngân hàng Nhà nước đến Quảng trường Cách mạng tháng Tám), Ngô Quyền (từ Quảng trường Ngân hàng Nhà nước đến Hai Bà Trưng), Hai Bà Trưng (từ Ngô Quyền đến Lê Thánh Tông), Đặng Thái Thân, Phạm Ngũ Lão.

Cùng với đó, Công an thành phố Hà Nội tạm cấm toàn bộ xe tải, xe tải chuyên dùng, xe ôtô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe xử lý sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên theo quy định) và hạn chế xe ôtô cá nhân và xe mô tô lưu thông trên các tuyến phố:

Ngô Quyền (từ Hai Bà Trưng đến Trần Hưng Đạo), Hai Bà Trưng (từ Ngô Quyền đến Lê Duẩn), Phan Chu Trinh (từ Lý Thường Kiệt đến Trần Hưng Đạo), Lê Thánh Tông (từ Lý Thường Kiệt đến Trần Hưng Đạo), Quảng trường Ngân hàng Nhà nước, Lý Đạo Thành, Tông Đản, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Bà Triệu, Quang Trung.

Để bảo đảm việc đi lại thông suốt, lực lượng chức năng tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện tạm cấm, hạn chế.

Theo đó, các phương tiện từ các phường, xã phía Đông, Đông Bắc Thành phố Hà Nội (Gia Lâm, Long Biên, Phúc Lợi, Việt Hưng…) đi các phường, xã phía Tây, Tây Bắc Thành phố (Hai Bà Trưng, Đống Đa, Từ Liêm, Ô Diên,...): đi qua cầu Nhật Tân, cầu Long Biên, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì - đi Đê 401, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Thanh Niên, Võ Chí Công, Vành đai III,... và ngược lại.

Các phương tiện từ các phường, xã phía Bắc Thành phố Hà Nội (Tây Hồ, Đông Anh…) đi các phường, xã phía Nam Thành phố (Hoàng Mai, Thanh Trì,...): đi qua cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long - đi Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Vành đai II, vành đai III,... và ngược lại.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị Sở Xây dựng căn cứ phương án phân luồng để chỉ đạo điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt, hạn chế hoạt động trên các tuyến phố bị cấm và tạm dừng trông giữ phương tiện tại các tuyến đường xung quanh khu vực tổ chức sự kiện.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân và các phương tiện tham gia giao thông tự giác chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tuân thủ hướng dẫn, phân luồng của Cảnh sát giao thông và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp trong thời gian diễn ra chương trình.