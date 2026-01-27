Miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND TP Hà Nội đối với nguyên Giám đốc Sở KH&CN

HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết miễn chức danh ủy viên UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Anh Tuấn.

Sáng 27/1, tại kỳ họp thứ 31, với đại đa số đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết chức vụ ủy viên UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Anh Tuấn – nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ để nhận nhiệm vụ mới.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn, sinh ngày 28/2/1977, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội đến nhận công tác tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đã quyết định điều động, bổ nhiệm ông Cù Ngọc Trang, sinh ngày 28/5/1984, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.