Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND TP Hà Nội đối với nguyên Giám đốc Sở KH&CN

HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết miễn chức danh ủy viên UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Anh Tuấn.

Thiên Tuấn

Sáng 27/1, tại kỳ họp thứ 31, với đại đa số đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết chức vụ ủy viên UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Anh Tuấn – nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ để nhận nhiệm vụ mới.

anh-chup-man-hinh-2026-01-27-luc-131953.png

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn, sinh ngày 28/2/1977, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội đến nhận công tác tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đã quyết định điều động, bổ nhiệm ông Cù Ngọc Trang, sinh ngày 28/5/1984, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.

#giám đốc #sở khoa học công nghệ #trần anh tuấn #hiệu trưởng #nhân sự #miễn nhiệm

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!

Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, kết tinh ý chí, trí tuệ và khát vọng vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.