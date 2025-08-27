Hà Nội

Xã hội

Hà Nội lắp đặt 10 nhà bạt dã chiến phục vụ người dân xem diễu binh

10 nhà bạt dã chiến sẽ được bố trí tại các khu vực trọng điểm của Lễ diễu binh, diễu hành A80 nhằm phục vụ quần chúng nhân dân.

Theo Trần Hoàng / Tiền Phong

Ngày 26/8, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn về việc lắp dựng nhà bạt dã chiến phục vụ quần chúng nhân dân tham quan Lễ diễu binh, diễu hành A80.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn có ý kiến thống nhất với phương án Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội triển khai lắp dựng 10 nhà bạt dã chiến tại 5 vị trí: Vườn hoa Tây Sơn (phường Hoàn Kiếm); Vườn hoa Lê Trực (phường Ba Đình); ngã ba Núi Trúc - Kim Mã (phường Giảng Võ); Sân Ga Hà Nội (phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám); khu vực đối diện 14B Lê Trực (phường Ba Đình) để phục vụ quần chúng Nhân dân tham quan Lễ diễu binh, diễu hành A80.

Người dân nô nức tại buổi tổng hợp luyện ngày 24/8 vừa qua
Người dân nô nức tại buổi tổng hợp luyện ngày 24/8 vừa qua

Đồng thời, giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì, tổ chức lắp dựng, quản lý, trông coi các nhà bạt; bảo đảm an toàn, trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy; thực hiện tháo dỡ sau khi kết thúc sự kiện.

Lãnh đạo TP Hà Nội giao UBND các phường nêu trên hỗ trợ Bộ Tư lệnh đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong suốt thời gian triển khai.

Trước đó, UBND TP Hà Nội cũng đã lắp đặt hơn 1.000 nhà vệ sinh công cộng phục vụ đại lễ. Tổng số nhà vệ sinh được triển khai bao gồm 612 nhà vệ sinh lưu động và 479 điểm vệ sinh xã hội hóa miễn phí. Những cơ sở này được bố trí tại các khu vực trọng điểm như Quảng trường Ba Đình; các tuyến phố chính như Điện Biên Phủ, Trần Nhân Tông, Lê Duẩn; Công viên Thống Nhất; các điểm bắn pháo hoa, sự kiện văn hóa lớn.

Việc lắp đặt không chỉ tập trung vào số lượng mà còn đảm bảo chất lượng, với các nhà vệ sinh được thiết kế theo tiêu chí “xanh - sạch - đẹp”, sử dụng năng lượng tiết kiệm và thân thiện với môi trường. Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội chịu trách nhiệm chính trong việc vận hành, bảo dưỡng, đảm bảo các cơ sở luôn sạch sẽ, an toàn và sẵn sàng phục vụ 24/7 trong suốt dịp đại lễ.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác là TP Hà Nội đã vận động các cơ quan, đơn vị, hộ dân mở cửa nhà vệ sinh miễn phí cho du khách, đặc biệt tại các phường trung tâm như Ba Đình và Trúc Bạch. Mô hình “Free Restroom” đã được triển khai từ tháng 3/2025 tại phường Trúc Bạch và duy trì hiệu quả đến nay, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ cộng đồng.

Để hỗ trợ du khách, thành phố còn cung cấp bản đồ QR code miễn phí, giúp dễ dàng định vị các nhà vệ sinh gần nhất. Những nỗ lực này không chỉ giải quyết nhu cầu thiết yếu mà còn góp phần giảm thiểu rác thải, xả nước thải bừa bãi, đồng thời tăng cường chiếu sáng, lắp camera giám sát để xử lý kịp thời các vi phạm môi trường.

