TP.HCM chốt ngày thi vào lớp 10 công lập năm 2026 sớm hơn 1 tuần

Theo kế hoạch tuyển sinh của TP.HCM vừa công bố, học sinh có thể đăng ký tối đa 8 nguyện vọng vào lớp 10, gồm lớp thường, chuyên và tích hợp...

Kỳ thi diễn ra sớm hơn 1 tuần so với năm trước

Sáng 25/3, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch tuyển sinh đầu cấp, trong đó có lịch thi chính thức lớp 10 năm 2026.

Theo đó, thí sinh dự thi 3 môn gồm: Toán, Ngữ văn (120 phút mỗi môn) và Ngoại ngữ (90 phút). Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 1 và 2/6/2026.

Điểm mỗi bài thi tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 0,25; cả 3 môn đều có hệ số 1. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi cộng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Điều kiện bắt buộc để trúng tuyển là thí sinh phải dự thi đủ 3 môn và không có bài thi nào bị điểm 0.

Về đăng ký nguyện vọng, học sinh được chọn tối đa 3 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên. Nếu trúng tuyển nguyện vọng nào, thí sinh phải nhập học ở nguyện vọng đó và không được thay đổi.

Các trường THPT tiếp nhận học sinh trúng tuyển theo danh sách do Sở GD&ĐT phê duyệt, thông qua hình thức nhận hồ sơ trực tuyến.

Thí sinh được đăng ký tối đa 8 nguyện vọng

Cùng với việc chốt thời gian thi UBND TP.HCM cũng công bố kế hoạch tuyển sinh, theo đó mỗi học sinh sẽ được đăng ký tối đa 8 nguyện vọng vào lớp 10 năm học 2026 - 2027.

Cụ thể, về lớp 10 chuyên: mỗi thí sinh sẽ được đăng ký 2 nguyện vọng vào lớp 10 chuyên trong số 4 trường THPT chuyên: Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (ở khu vực 1 -

Học sinh TPHCM thi vào lớp 10 các năm trước. Ảnh: Nguyễn Huế/Nguồn Vietnamnet

TP.HCM cũ), Trường THPT chuyên Hùng Vương (ở khu vực 2 - Bình Dương cũ) và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (ở khu vực 3 - Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Các trường chuyên này tuyển sinh học sinh cả nước. Trường hợp nếu không trúng tuyển hoặc không nộp hồ sơ trường chuyên, các em vẫn được tham gia xét tuyển 3 nguyện vọng thường đã đăng ký.

Về lớp 10 tích hợp (chương trình tiếng Anh theo Đề án 5695): mỗi thí sinh sẽ được đăng ký 3 nguyện vọng vào lớp 10 tích hợp trong số các trường THPT có mở lớp tích hợp (Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM sẽ có thông báo riêng về việc tuyển sinh lớp 10 tích hợp, sau khi UBND TP ban hành kế hoạch tuyển sinh đầu cấp chính thức).

Năm học 2025 - 2026, TP.HCM có 10 trường THPT tuyển sinh lớp 10 tích hợp, đều là các trường nổi tiếng: Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, THPT Bùi Thị Xuân, THPT Lương Thế Vinh, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Trung học thực hành Sài Gòn, THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Gia Định, THPT Phú Nhuận, THPT Nguyễn Hữu Huân.

Về lớp 10 thường: mỗi thí sinh sẽ được đăng ký 3 nguyện vọng vào lớp 10 thường thứ tự ưu tiên giảm dần (nguyện vọng 1 ưu tiên cao nhất).

Quy trình thi tuyển vào lớp 10 công lập được thực hiện 2 giai đoạn

Giai đoạn 1: Học sinh đăng ký ba nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 để thi tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập (trừ các trường chuyên)

Giai đoạn 2 (tuyển sinh bổ sung): Tùy theo tình hình nộp hồ sơ trúng tuyển thực tế và nhu cầu của các trường THPT, Sở GD&ĐT có thể xem xét tổ chức tuyển bổ sung. Sở sẽ ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh và tuyển đủ chỉ tiêu cho các trường còn thiếu. Đối tượng tuyển sinh bổ sung chỉ áp dụng với học sinh đã tham gia thi tuyển nhưng không trúng tuyển cả ba nguyện vọng đã đăng ký.

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng: Điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + (điểm môn chuyên x 2).

Khoảng 51.000 học sinh TPHCM không có chỗ học lớp 10 công lập

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, hiện khoảng 170 trường THPT công lập trên địa bàn đã đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 với quy mô dự kiến 103.739 học sinh.

Trong khi đó, số học sinh lớp 9 tốt nghiệp tăng mạnh sau khi sáp nhập. Nếu tất cả học sinh lớp 9 dự thi vào các trường THPT công lập, tỷ lệ trúng tuyển chỉ đạt khoảng 61%.

Điều này đồng nghĩa khoảng 65.000 học sinh phải lựa chọn hướng học tập khác, bao gồm học tại các trường THPT tư thục, trung cấp nghề hoặc hệ giáo dục thường xuyên.

Trong đó, khu vực 1 (TP.HCM trước đây) và khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) có thể tuyển khoảng 66% số học sinh lớp 9, nhưng khu vực 2 (Bình Dương cũ) chỉ đạt khoảng 44%.

Trước áp lực này, lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết ngành giáo dục đặt mục tiêu nâng tỷ lệ tuyển sinh lớp 10 công lập lên ít nhất 70% so với số học sinh tốt nghiệp THCS. Việc tăng tỷ lệ này nhằm ưu tiên chỗ học cho học sinh trên địa bàn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và giảm áp lực cho các gia đình khi tìm kiếm chỗ học sau THCS. Nếu đạt mục tiêu này, số học sinh không vào được trường công lập sẽ giảm từ khoảng 65.000 xuống còn khoảng 51.000 em.