Chip não đọc ý nghĩ 74% chính xác, hy vọng hay ác mộng

Số hóa

Chip não đọc ý nghĩ 74% chính xác, hy vọng hay ác mộng

Stanford công bố chip não có thể dịch ý nghĩ thành văn bản với độ chính xác tới 74%, mở ra hy vọng giao tiếp cho người khuyết tật nhưng gây lo ngạiquyềnriêngtư.

Các nhà khoa học Stanford vừa công bố nghiên cứu chip não có khả năng giải mã suy nghĩ thành văn bản với độ chính xác tới 74%.
Con chip được cấy vi điện cực vào vùng não vận động và ghi lại tín hiệu khi người tham gia cố gắng phát âm hoặc chỉ tưởng tượng đang nói.
Đặc biệt, hệ thống còn tích hợp cơ chế mật khẩu, chỉ kích hoạt dịch ý nghĩ khi người dùng nghĩ đến cụm từ bí mật.
Trong thử nghiệm, tỷ lệ nhận diện đúng mật khẩu đạt tới 99%, đảm bảo chip không hoạt động ngoài ý muốn.
Thành tựu này mở ra hy vọng giúp hàng triệu người khuyết tật tìm lại khả năng giao tiếp tự nhiên.
Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo công nghệ này có thể trở thành công cụ “đọc trộm suy nghĩ” nếu không được quản lý chặt chẽ.
Câu hỏi lớn đặt ra là ai sẽ kiểm soát dữ liệu não và ranh giới giữa y tế với giám sát con người sẽ nằm ở đâu.
Chính các nhà nghiên cứu Stanford cũng thừa nhận cần khung pháp lý và rào chắn kỹ thuật để bảo vệ quyền riêng tư của nhân loại.
#chip não #dịch ý nghĩ #Stanford #giao tiếp người khuyết tật #quyền riêng tư #công nghệ não

