Gương mặt trẻ Phùng Quang Trung viết tiếp câu chuyện hòa bình bằng công nghệ

Phùng Quang Trung, Trưởng nhóm Skyline, một điển hình được Trung ương Đoàn giới thiệu đã vinh dự là đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI vừa qua.

Trưởng nhóm Phùng Quang Trung tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Ảnh: TTXVN.

Những người “đánh thức ký ức” từ ảnh liệt sĩ

Nhóm Skyline hiện có 15 thành viên, là những bạn trẻ đến từ nhiều vùng miền trên cả nước. Đến nay, nhóm đã phục dựng hơn 7.000 bức ảnh liệt sĩ trên khắp các địa phương, góp phần lan tỏa những giá trị tri ân, nhân văn trong cộng đồng.

Những con số và hành trình ấy cho thấy nỗ lực bền bỉ của một nhóm bạn trẻ đang âm thầm “kết nối ký ức”, góp phần trả lại diện mạo cho những người đã ngã xuống, đồng thời lan tỏa tinh thần tri ân bằng một cách làm hiện đại, giàu ý nghĩa.

Phùng Quang Trung và bức ảnh "Bữa cơm đoàn viên" xúc động.

Nhiều hoạt động của nhóm để lại dấu ấn sâu sắc, như chương trình “Tết liệt sĩ” tại Nghệ An; trao tặng ảnh liệt sĩ Võ Thị Sáu cho Nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo); phục dựng và trao tặng chân dung 10 nữ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), 13 liệt sĩ Truông Bồn (Nghệ An). Bên cạnh đó là các chương trình “Ngày trở về” (Hải Dương), “Nét ảnh vượt bão” tại Làng Nủ (Lào Cai), hay việc phục dựng ảnh 65 liệt sĩ Biệt động Sài Gòn để trưng bày tại Bảo tàng Biệt động Sài Gòn – Gia Định.

Cụ Đặng Văn Tiền (114 tuổi) xúc động ảnh con trai liệt sĩ được nhóm Skyline phục dựng ảnh màu. Ảnh: Skyline.

Phùng Quang Trung cho hay, các thành viên nhóm Skyline đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, song cùng chung đam mê chỉnh sửa, phục chế ảnh. Để phù hợp với công việc cá nhân, cả nhóm duy trì hoạt động, trao đổi chủ yếu vào ban đêm.

Giai đoạn 2021–2022, Skyline phối hợp với Tỉnh Đoàn Hải Dương và nhiều địa phương triển khai hàng loạt kế hoạch phục dựng di ảnh liệt sĩ từ những bức ảnh đen trắng cũ, mờ, rách. Ban đầu, mỗi tác phẩm mất từ 8–12 giờ hoàn thiện, yêu cầu sự kiên nhẫn và tỉ mỉ cao, nhất là với các liệt sĩ thời kháng chiến chống Pháp khi tư liệu gần như không còn, phải dựa vào ký ức người thân.

Theo Trung, thách thức lớn nhất là phục dựng những bức ảnh không còn bản gốc, buộc phải dựa vào mô tả đặc điểm khuôn mặt và sự tương đồng với người thân. Quá trình này đòi hỏi nhiều thời gian tương tác, phối hợp chặt chẽ với gia đình liệt sĩ.

Sứ mệnh của những người được sống trong hòa bình

Phùng Quang Trung sinh năm 1996 tại Hải Dương. Về cơ duyên đến với công việc hiện tại, Trung kể, vào năm 2021, khi còn làm trong lĩnh vực marketing, anh nhận được lời nhờ từ một người bạn giúp phục dựng bức ảnh duy nhất của một liệt sĩ. Tấm ảnh gốc đã phai mờ theo thời gian, nhưng sau nhiều đêm miệt mài, Trung đã khôi phục thành công và trao lại cho gia đình.

Khoảnh khắc chứng kiến niềm xúc động cùng những giọt nước mắt hạnh phúc của họ khiến Trung nhận ra ý nghĩa sâu sắc của công việc này. Chính niềm hạnh phúc ấy đã trở thành động lực để anh cùng các cộng sự quyết định thành lập một nhóm chuyên phục dựng ảnh chân dung liệt sĩ trên khắp cả nước.

Mỗi bức ảnh hoàn thành đều gắn với một câu chuyện xúc động, mang lại những khoảnh khắc nghẹn ngào cho cả người nhận lẫn người thực hiện. Trung nhớ nhất “phép màu” từ một bức ảnh đoàn viên vào cuối tháng 10/2024. Khi nhận được lời nhờ từ một gia đình ở Bắc Giang có Mẹ Việt Nam Anh hùng đang nguy kịch, anh đã thức trắng đêm phục dựng bức ảnh mẹ con sum họp.

Sau khi nhận ảnh, sức khỏe của bà dần cải thiện, đến Tết Ất Tỵ, gia đình còn tổ chức mừng thượng thọ. “Lúc đó, tôi nhận ra mình không chỉ làm ra một bức ảnh, mà như tiếp thêm nguồn sống cho người mẹ liệt sĩ”, Trung chia sẻ.

Một kỷ niệm khác là quá trình phục dựng “bữa cơm đoàn viên” trong chương trình “Hải Dương – Ngày trở về”. Từ mong ước của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngách (110 tuổi) và cụ Đặng Văn Tiền (114 tuổi), nhóm đã tái hiện hình ảnh hai liệt sĩ ngồi bên mâm cơm cùng cha mẹ. Dù thiếu tư liệu, chân dung các liệt sĩ vẫn được hoàn thiện dựa trên ký ức gia đình. Bức ảnh sau đó được treo trước giường để Mẹ Ngách hằng ngày ngắm nhìn con.

Bức ảnh "Bữa cơm đoàn viên". Ảnh: Skyline.

Khoảnh khắc chứng kiến niềm hạnh phúc của Mẹ Ngách, với Trung và các thành viên nhóm Skyline, những gì họ làm còn như trách nhiệm của những người con, người cháu, mong đưa hình ảnh người thân trở về với gia đình.

Và cũng từ những câu chuyện như thế, với Skyline, phục dựng ảnh đã vượt qua ý nghĩa của một nghề, trở thành sứ mệnh. “Trước những hy sinh của thế hệ đi trước, những gì chúng em làm vẫn rất nhỏ bé”, anh bày tỏ.

Trung cho biết, thời gian tới, nhóm dự kiến mở rộng hoạt động, phối hợp với các địa phương như Quảng Ninh, Quảng Trị để triển khai thêm nhiều dự án phục dựng chân dung liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng Lực lượng vũ trang. Đồng thời, Skyline đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao tốc độ và độ chính xác trong phục dựng, hướng tới xây dựng một nền tảng dữ liệu hình ảnh, thông tin về liệt sĩ, góp phần giáo dục truyền thống và bồi đắp lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

Phùng Quang Trung và nhóm Skyline tại Lễ vinh danh Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024 đã trao tặng vợ liệt sĩ Tăng Bá Hưng bức ảnh gia đình được phục dựng với đầy đủ 4 thành viên tươi cười, rạng rỡ bên nhau. Ảnh: TP.

Hành trình phục dựng ký ức của Phùng Quang Trung và nhóm Skyline không chỉ là việc làm sống lại những hình ảnh lịch sử mà còn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giúp thế hệ trẻ hôm nay hiểu rõ hơn về sự hy sinh của cha ông và trân trọng giá trị của hòa bình.