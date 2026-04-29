Chuyên gia nghiên cứu bụi Mặt trăng để xây căn cứ ngoài Trái đất

Theo các chuyên gia, bụi Mặt trăng có thể gia cường vật liệu, tăng độ bền tới 40% và có thể ứng dụng cho việc xây căn cứ ngoài Trái đất trong tương lai.

Tâm Anh (TH)

Nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Advanced Engineering Materials của các chuyên gia tại Đại học Rice (Mỹ) cho thấy tiềm năng ứng dụng bụi Mặt trăng trong việc xây căn cứ ngoài Trái đất.

Cụ thể, nhóm nghiên cứu cho hay có thể biến bụi Mặt trăng, vốn được xem là "kẻ thù" của các sứ mệnh và công trình trong không gian, thành tài nguyên xây dựng hữu ích.

Bụi Mặt trăng là lớp vật chất mịn, sắc và dễ bám dính, có thể gây hư hại thiết bị và đe dọa sức khỏe phi hành gia.

Bụi Mặt trăng có thể gia cường vật liệu, tăng độ bền tới 40% để xây dựng hạ tầng ngay tại chỗ. Ảnh: uwaterloo.ca.

Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm sử dụng vật liệu mô phỏng bụi Mặt trăng để gia cường kết cấu các composite polymer - loại vật liệu nhẹ nhưng có độ bền cao, thường được dùng trong ngành hàng không vũ trụ. Kết quả thử nghiệm cho thấy khi tích hợp bụi Mặt trăng vào cấu trúc vật liệu, độ bền, độ dai và khả năng chống hư hại có thể tăng từ 30 - 40%.

Kết quả thử nghiệm trên đã giúp các chuyên gia có một giải pháp mới về việc xây dựng căn cứ ngoài Trái đất. Thay vì tìm cách loại bỏ bụi, con người có thể tận dụng bụi Mặt trăng để nâng cao hiệu suất vật liệu xây dựng trên bề mặt vệ tinh tự nhiên của Trái đất.

Nghiên cứu của các chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng tài nguyên tại chỗ. Trong bối cảnh chi phí vận chuyển vật liệu từ Trái đất lên không gian cực kỳ đắt đỏ, đòi hỏi kỹ thuật cao và quy trình phức tạp, việc tận dụng nguồn sẵn có trên Mặt trăng có thể giúp giảm đáng kể chi phí và tăng tính khả thi cho các sứ mệnh dài hạn.

Theo nhóm nghiên cứu, những vật liệu composite được gia cường bằng bụi Mặt trăng có thể được ứng dụng để xây dựng nhà ở, tấm chắn bảo vệ hay cơ sở hạ tầng phục vụ con người khi sống và làm việc trên Mặt trăng trong tương lai. Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi thì việc mở rộng không gian sống của con người tới các hành tinh khác (ngoài Trái đất) sẽ có tính khả thi cao hơn.

Kho tri thức

NASA dự định xây dựng căn cứ trên Mặt trăng thế nào?

NASA có dự định xây dựng căn cứ trên Mặt trăng theo 3 giai đoạn. Chi phí ước tính cho việc xây căn cứ trên vệ tinh tự nhiên của Trái đất là 20 tỷ USD.

Sau thành công của sứ mệnh Artemis II, NASA thông báo về dự định xây dựng căn cứ trên Mặt trăng thông qua "Cẩm nang hướng dẫn căn cứ Mặt trăng (MBUG)" gồm 9 trang. Qua đó, NASA nêu chi tiết những công việc mà cơ quan này cần thực hiện để xây dựng căn cứ hoạt động lâu dài ở cực Nam Mặt trăng.
Theo nội dung trong MBUG và một số tài liệu cũ, NASA sẽ thực hiện hàng chục vụ phóng tàu và đổ bộ, triển khai thành 3 giai đoạn với tổng cộng 73 chuyến hạ cánh xuống bề mặt Mặt trăng.
Kho tri thức

Giải mã lý do ngắm Mặt trăng ở mỗi nơi mỗi khác

Khi quan sát Mặt trăng ở những địa điểm khác nhau trên Trái đất, mọi người sẽ thấy những hình ảnh khác nhau. Vì sao lại vậy?

Mặt trăng không giống hệt nhau nếu quan sát từ những địa điểm khác nhau trên Trái đất. Sự khác biệt này chủ yếu đến từ góc nhìn và vị trí quan sát của mỗi người, khiến hình ảnh Mặt trăng có thể thay đổi đáng kể tùy theo khu vực và thời điểm trong ngày. Ảnh: Getty Images.
Theo các nhà thiên văn học, một trong những khác biệt rõ rệt nhất là sự "lật ngược" hình ảnh giữa 2 bán cầu. Ảnh: NASA's Scientific Visualization Studio.
Kho tri thức

Ai là thủ phạm gây ra vết sẹo mới trên bề mặt Mặt trăng?

Một miệng hố rộng 225 m vừa được phát hiện trên Mặt Trăng, ghi lại dấu vết của cú va chạm dữ dội từ mảnh vụn không gian.

Không giống như Trái đất, Mặt trăng thiếu gió, mưa, nước và bầu khí quyển để làm phẳng các miệng hố. Bất cứ thứ gì va chạm vào nó đều sẽ để lại dấu vết. Những mảnh vụn không gian lớn nhỏ này va chạm với bề mặt trần trụi của Mặt trăng, để lại những "vết sẹo" trên vùng đất hoang vắng tĩnh lặng của nó.

Mặc dù chúng ta biết rằng, các vụ va chạm liên tục xảy ra, nhưng chúng ta hiếm khi chứng kiến ​​khoảnh khắc những "vết sẹo" này được tạo ra.

