Chuyên gia nghiên cứu bụi Mặt trăng để xây căn cứ ngoài Trái đất

Theo các chuyên gia, bụi Mặt trăng có thể gia cường vật liệu, tăng độ bền tới 40% và có thể ứng dụng cho việc xây căn cứ ngoài Trái đất trong tương lai.

Nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Advanced Engineering Materials của các chuyên gia tại Đại học Rice (Mỹ) cho thấy tiềm năng ứng dụng bụi Mặt trăng trong việc xây căn cứ ngoài Trái đất.

Cụ thể, nhóm nghiên cứu cho hay có thể biến bụi Mặt trăng, vốn được xem là "kẻ thù" của các sứ mệnh và công trình trong không gian, thành tài nguyên xây dựng hữu ích.

Bụi Mặt trăng là lớp vật chất mịn, sắc và dễ bám dính, có thể gây hư hại thiết bị và đe dọa sức khỏe phi hành gia.

Bụi Mặt trăng có thể gia cường vật liệu, tăng độ bền tới 40% để xây dựng hạ tầng ngay tại chỗ. Ảnh: uwaterloo.ca.

Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm sử dụng vật liệu mô phỏng bụi Mặt trăng để gia cường kết cấu các composite polymer - loại vật liệu nhẹ nhưng có độ bền cao, thường được dùng trong ngành hàng không vũ trụ. Kết quả thử nghiệm cho thấy khi tích hợp bụi Mặt trăng vào cấu trúc vật liệu, độ bền, độ dai và khả năng chống hư hại có thể tăng từ 30 - 40%.

Kết quả thử nghiệm trên đã giúp các chuyên gia có một giải pháp mới về việc xây dựng căn cứ ngoài Trái đất. Thay vì tìm cách loại bỏ bụi, con người có thể tận dụng bụi Mặt trăng để nâng cao hiệu suất vật liệu xây dựng trên bề mặt vệ tinh tự nhiên của Trái đất.

Nghiên cứu của các chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng tài nguyên tại chỗ. Trong bối cảnh chi phí vận chuyển vật liệu từ Trái đất lên không gian cực kỳ đắt đỏ, đòi hỏi kỹ thuật cao và quy trình phức tạp, việc tận dụng nguồn sẵn có trên Mặt trăng có thể giúp giảm đáng kể chi phí và tăng tính khả thi cho các sứ mệnh dài hạn.

Theo nhóm nghiên cứu, những vật liệu composite được gia cường bằng bụi Mặt trăng có thể được ứng dụng để xây dựng nhà ở, tấm chắn bảo vệ hay cơ sở hạ tầng phục vụ con người khi sống và làm việc trên Mặt trăng trong tương lai. Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi thì việc mở rộng không gian sống của con người tới các hành tinh khác (ngoài Trái đất) sẽ có tính khả thi cao hơn.

