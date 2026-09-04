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Số hóa - Xe

GTA 6 có thể khiến Mỹ mất 1 tỷ USD chỉ trong một ngày

Ngày 19/11 được dự báo là ngày làm việc kém năng suất tại Mỹ khi khoảng 1,5 triệu người có thể nghỉ làm để chơi GTA 6.

Thiên Trang (th)
GTA 6 có thể khiến Mỹ mất 1 tỷ USD chỉ trong một ngày

Ngày 19/11/2026 có thể trở thành một trong những ngày thứ Năm kém năng suất nhất đối với nhiều doanh nghiệp Mỹ, nhưng nguyên nhân lần này không phải thiên tai hay sự cố công nghệ. Tâm điểm là GTA 6, bom tấn được Rockstar Games ấn định phát hành trên PlayStation 5 và Xbox Series X/S. Theo các ước tính được đề cập, khoảng 1,5 triệu người có thể nghỉ làm hoặc tạm rời công việc để dành thời gian trải nghiệm trò chơi, kéo theo nguy cơ khiến doanh nghiệp Mỹ thiệt hại khoảng 1 tỷ USD do năng suất sụt giảm trong một ngày.

GTA 6 được kỳ vọng tạo ra cơn sốt đủ lớn để ảnh hưởng tới năng suất lao động tại Mỹ trong ngày phát hành.

Con số này cho thấy sức hút của GTA 6 đã vượt khỏi phạm vi một sản phẩm giải trí thông thường. Trước thời điểm phát hành, cộng đồng game thủ được cho là đã lên kế hoạch nghỉ phép để có thể chơi ngay khi game xuất hiện. Một số người thậm chí chuẩn bị cho nhiều ngày liên tiếp, biến ngày ra mắt thành một dạng “ngày nghỉ không chính thức” đối với những người hâm mộ lâu năm. Wall Street Journal gần đây cũng ghi nhận nhiều game thủ Mỹ đang chủ động dành ngày nghỉ cho GTA 6, cho thấy hiệu ứng này không đơn thuần là những lời đùa trên mạng xã hội.

Sức hút nói trên phần lớn đến từ quãng thời gian chờ đợi kéo dài và quy mô của GTA 6. Trò chơi đưa người chơi trở lại Vice City trong bang Leonida, một thế giới được lấy cảm hứng từ Florida, với bản đồ được mô tả rộng hơn đáng kể so với GTA V. Hai nhân vật chính Jason và Lucia cũng trở thành tâm điểm của câu chuyện, trong đó mối quan hệ giữa họ được xây dựng quanh lòng tin, phản bội và cuộc sống tội phạm. Lucia đặc biệt gây chú ý khi là nữ nhân vật chính có thể điều khiển đầu tiên trong dòng GTA thuộc HD Universe.

Không chỉ mở rộng thế giới, GTA 6 còn được kỳ vọng nâng cấp đáng kể cách người chơi tương tác với môi trường. Hệ thống cảnh sát được xây dựng theo hướng phản ứng chiến thuật hơn, có khả năng nhận diện phương tiện và đặc điểm nhân vật, trong khi mạng xã hội xuất hiện ngay bên trong thế giới game để người chơi ghi lại và chia sẻ các hoạt động. Rockstar cũng được cho là tiếp tục phát triển RAGE Engine với vật lý nước, ánh sáng toàn cầu, thời tiết theo thời gian thực và nhiều hiệu ứng hình ảnh chi tiết như nước mưa trên kính xe hay ánh đèn neon phản chiếu trên đường phố.

Ngày 19/11/2026 có thể trở thành “ngày nghỉ không chính thức” của hàng triệu game thủ chờ GTA 6.

Với ngày phát hành được ấn định vào 19/11/2026, GTA 6 còn tạo ra một “bài kiểm tra” thú vị đối với các doanh nghiệp về mức độ ảnh hưởng của văn hóa game tới hành vi người lao động. Nếu ước tính 1,5 triệu người nghỉ làm trở thành hiện thực, tác động có thể tập trung vào những ngành có lực lượng game thủ lớn, đặc biệt là nhóm nhân sự trẻ và lĩnh vực công nghệ. Tuy nhiên, mức thiệt hại 1 tỷ USD vẫn nên được hiểu là ước tính về năng suất bị mất, thay vì khoản tiền mà doanh nghiệp chắc chắn phải chi trả.

Đáng chú ý, tác động kinh tế chỉ là một phần trong “cơn sốt” GTA 6. Game đã mở đặt trước từ ngày 25/6/2026 và dự kiến có nhiều phiên bản với mức giá khác nhau, trong khi phiên bản PC có thể phải chờ lâu hơn so với PS5 và Xbox Series X/S. Nếu lịch phát hành được giữ nguyên, ngày 19/11 có thể không chỉ là thời điểm Rockstar tung ra một trong những trò chơi được mong đợi nhất thập kỷ, mà còn là ngày hàng triệu người chơi trên thế giới tạm gác công việc để bước vào Leonida.

#GTA 6 #Rockstar Games #lịch phát hành #Năng suất lao động #Kinh tế Mỹ #Vice City

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