Long Châu chân thành gửi trao Tết ấm, Tết khỏe mạnh đến bà con mọi miền

Tết không chỉ là mùa đoàn viên, mà còn là dịp của những điều tử tế được trao đi. Bằng những hành động thiết thực, Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đã và đang bền bỉ gieo những hạt mầm yêu thương, góp phần thắp lên một mùa xuân ấm áp, khỏe mạnh cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người dân vùng sâu vùng xa, nơi hành trình chăm sóc sức khỏe vẫn còn nhiều thách thức.

Tết với người Việt là mùa của sum vầy, của những bữa cơm quây quần, đầm ấm và những lời chúc năm mới chan chứa yêu thương. Thế nhưng ở đâu đó, vẫn còn những người công nhân chật vật xoay xở, chắt chiu từng đồng chỉ mong đủ cho chuyến xe cuối năm về quê; những bệnh nhân lặng lẽ đón giao thừa ở bệnh viện; những gia đình vùng cao vượt suối băng rừng tìm đến một điểm khám bệnh cách nhà chục cây số… Với họ, Tết thật đẹp nhưng thật xa vì còn đó những nỗi lo về cơm áo gạo tiền, gánh nặng chi phí thuốc men và những trăn trở về sức khỏe chưa thể gác lại.

Long Châu cùng Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức “Chuyến xe yêu thương” hỗ trợ đưa các bệnh nhân về quê đón Tết.

Mùa xuân năm nay, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu tiếp tục góp một phần nhỏ bé nhưng bền bỉ để gieo những hạt mầm hy vọng, nhân thêm niềm vui sum vầy cho mọi nhà. Bởi với Long Châu, bất cứ ai - dù mạnh khỏe hay đang kiên cường chiến đấu với bệnh tật, dù ở thành thị hay miền quê xa xôi cũng xứng đáng đón một mùa Tết đủ đầy, đầm ấm, hạnh phúc, khỏe mạnh và đoàn viên.

Thông qua chuỗi hoạt động thiện nguyện trải dài từ Bắc vào Nam, Long Châu không chỉ đồng hành gửi trao những phần quà sức khỏe mà còn mang đến sự chăm lo y tế kịp thời cho hàng nghìn người dân trong dịp cận Tết. Những nỗ lực ấy thắt chặt cam kết nhất quán và lâu dài: kiên tâm phụng sự cộng đồng, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

Xây Tết ấm, Tết khỏe mạnh cho người lao động và bà con vùng cao

Mở đầu cho hành trình ý nghĩa là chương trình “Xây Tết 2026” do Báo Nhân Dân tổ chức, hướng đến chăm lo bền vững cho đời sống đội ngũ công nhân, người lao động - những người âm thầm tô điểm cho cuộc sống tươi đẹp. Đồng hành cùng chương trình, Long Châu đã trao tặng 1.000 phần quà thiết thực và nhiều gói khám sức khỏe miễn phí. Những món quà đặc biệt mang theo lời tri ân sâu sắc, lời chúc sức khoẻ, bình an mà đội ngũ Long Châu chân thành gửi gắm, mong rằng các công nhân có thêm niềm vui, sự an tâm trước thềm Tết đến Xuân về.

Chương trình Xây Tết 2026 tri ân sự cống hiến thầm lặng của đội ngũ công nhân.

Rời công trường nhộn nhịp, những chuyến xe sẻ chia chở “Xuân ấm áp, Tết yêu thương” hướng về vùng cao Tây Bắc ở Tà Xùa (Sơn La) - xã vùng sâu, vùng xa với địa hình đồi núi hiểm trở, việc tiếp cận y tế hiện đại còn nhiều hạn chế. Tại đây, đội ngũ Long Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và cơ sở y tế tổ chức chuỗi hoạt động tầm soát, khám tổng quát, tư vấn cách phòng bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm ông, bà, cô, chú và các em nhỏ. Thông qua chương trình, đơn vị kỳ vọng mang đến sự chăm sóc kịp thời bằng cách tiếp cận khoa học và nhân văn, hướng đến bình đẳng hóa cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế an toàn và minh bạch cho người dân ở mọi vùng miền và lứa tuổi.

Chương trình “Xuân ấm áp, Tết yêu thương” đến với bà con Tà Xùa (Sơn La).

Đội ngũ y tế Long Châu tận tâm khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho người dân.

Những chuyến xe yêu thương chở niềm vui sum vầy

Vào sáng sớm ngày 11/2 (nhằm 24 tháng Chạp), Long Châu chung tay cùng Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức các chuyến xe miễn phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, khởi hành từ bệnh viện đi các tỉnh thành: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Chương trình hỗ trợ những bệnh nhân nặng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại trung tâm ung bướu, trung tâm tim mạch, khoa hồi sức cấp cứu, khoa đột quỵ, khoa nhi ung bướu, khoa huyết học lâm sàng tại bệnh viện.

Những món quà sức khỏe gửi gắm lời chúc chân thành từ đội ngũ Long Châu đến bà con.

Theo đó, “Chuyến xe yêu thương” diễn ra theo 3 đợt, từ ngày 11/2 - 13/2, với 8 chuyến xe đưa gần 400 bệnh nhân và người nhà. Đặc biệt, không chỉ hỗ trợ phương tiện về quê miễn phí, các đơn vị còn tận tay gửi trao những phần quà thiết thực đến bà con. Mong rằng trên mỗi cung đường, bà con sẽ cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ cộng đồng. Mong rằng sẽ có thêm nhiều nụ cười và niềm hy vọng sau những ngày điều trị vất vả.

Tôn vinh tinh thần sống khỏe không giới hạn

Tinh thần vì cộng đồng và khát vọng lan toả những giá trị tích cực của Long Châu còn được thể hiện qua những sân chơi giàu ý nghĩa nhân văn. Đồng hành cùng giải Paralympic Pickleball, Long Châu góp phần mang đến một không gian thể thao gắn kết các vận động viên khuyết tật, cổ vũ thông điệp về ý chí bền bỉ và nghị lực vươn lên.

Trên sân đấu, mỗi pha bóng là một minh chứng cho tinh thần thể thao mãnh liệt. Nhiều vận động viên tham dự giải chỉ mới được chơi vài lần, sử dụng xe lăn cũ kỹ, thường dùng để đi lại chứ không chuyên cho các chuyển động nhanh đặc thù trong thi đấu. Nhưng vượt qua những bất tiện đó, họ đã tận hưởng từng trận đấu với sự hào hứng, quyết tâm, nụ cười luôn thường trực trên môi. Những phần quà thiết thực được trao đi thay lời cổ vũ để các vận động viên tiếp tục hành trình sống khỏe, sống tích cực.

Tiếp tục hành trình phụng sự cộng đồng

Nối dài nhịp cầu yêu thương, Long Châu tiếp tục cùng chính quyền các địa phương, các cơ quan, đơn vị y tế triển khai hàng loạt hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ thiết thực cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.

Theo đó, hệ thống đã đồng hành cùng Bệnh viện Đại học Y Dược Huế trao quà cho các bệnh nhân phải ở lại điều trị, chưa thể trở về quê ăn Tết; phối hợp cùng báo Sức khỏe Đời sống trong chương trình "Tết ấm vùng cao 2026", thăm khám và phát thuốc, tặng quà sức khỏe cho bà con vùng núi xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An; cùng đoàn công tác Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai tặng quà và hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Lĩnh, Sơn Lương và Cát Thịnh; cùng bệnh viện Ung bướu TP.HCM tổ chức bữa cơm tất niên cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện; đồng hành Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La tại chương trình "Xuân tình nguyện - Tết thắm tình quân dân", thăm khám và phát thuốc tại xã Mường Giôn, tỉnh Sơn La; phối hợp Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM khám và phát thuốc miễn phí cho người dân xã Thuận Lợi, tỉnh Đồng Nai… cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Những món quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm sự quan tâm chân thành từ đội ngũ Long Châu, từ cộng đồng, giúp bà con thêm phần phấn khởi trong những ngày năm mới.

Đại diện hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu cho biết, trong thời gian tới đơn vị tiếp tục hành trình đóng góp tích cực cho cộng đồng, chăm lo đời sống người dân, người có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu vùng xa trên khắp cả nước. Lấy sự chân thành, trách nhiệm làm nền tảng, lấy sức khoẻ và niềm hạnh phúc con người làm trung tâm cho mọi hoạt động, Long Châu đã và đang nỗ lực từng ngày phát huy vai trò “điểm tựa sức khỏe” vững vàng của hàng triệu gia đình. Hệ thống không chỉ mang các sản phẩm, dịch vụ y tế hiện đại, an toàn và minh bạch đến gần hơn 33 triệu người Việt, mà còn góp phần kiến tạo nền tảng sống khỏe bền vững cho xã hội, hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.