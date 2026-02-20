Google chính thức phát hành Android 17 Beta 1 cho dòng máy Pixel

Sau vài ngày trì hoãn, Google đã chính thức triển khai bản cập nhật Android 17 Beta 1 dành cho các thiết bị Pixel với mã phiên bản CP21.260116.011.

Thay vì bắt đầu bằng các bản Xem trước dành cho nhà phát triển như mọi năm, Google đã sử dụng kênh Android Canary để ra mắt phiên bản Beta 1. Phương thức này mang lại ba lợi ích cốt lõi:

Tốc độ: Các tính năng và API mới được cập nhật ngay khi vượt qua kiểm tra nội bộ.

Sự ổn định: Việc thử nghiệm sớm giúp bản Beta hoàn thiện hơn, các thay đổi về hành vi hệ thống gần như tương đương bản chính thức.

Tiện lợi: Người dùng có thể cập nhật trực tiếp qua OTA thay vì phải nạp phần mềm thủ công.

Những cải tiến nổi bật về trải nghiệm và hiệu suất trên Android 17

Android 17 tập trung mạnh vào các ứng dụng thích ứng trên thiết bị màn hình lớn. Google đã loại bỏ tùy chọn từ chối của nhà phát triển đối với các ứng dụng nhắm mục tiêu API cấp độ 37, buộc giao diện phải hiển thị tràn toàn bộ chiều rộng màn hình và không còn dải đen.

Về hiệu suất, hệ điều hành mới tối ưu hóa để giảm hiện tượng lỡ khung hình, giảm tải cho CPU trong việc xử lý bộ nhớ và tối ưu hóa mức sử dụng RAM cho thông báo. Đối với camera, Android 17 cung cấp các công cụ chuyên nghiệp giúp chuyển đổi mượt mà giữa các chế độ chụp, tránh tình trạng giật lag hoặc đứng hình. Ngoài ra, một API quản lý âm thanh mới cũng được giới thiệu để đảm bảo trải nghiệm nghe đồng nhất trên mọi ứng dụng.

Danh sách thiết bị hỗ trợ và lộ trình phát hành

Hiện tại, người dùng các dòng máy sau đã có thể trải nghiệm Android 17 Beta 1:

Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a.

Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a.

Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a.

Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a.

Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold.

Pixel Tablet và Pixel Fold.

Theo kế hoạch, giai đoạn Ổn định Nền tảng sẽ diễn ra vào tháng 3 với các API cuối cùng. Bản phát hành chính thức dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 6 năm nay.