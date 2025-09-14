Hà Nội

Google Maps nâng cấp hiển thị chỉ đường trên màn hình khóa

Số hóa

Google Maps nâng cấp hiển thị chỉ đường trên màn hình khóa

Google thử nghiệm tính năng "Live Updates" trên Android, cho phép xem chỉ đường Google Maps ngay cả khi màn hình khóa mà không cần mở ứng dụng.

Thiên Trang (TH)
Google đang mang đến một nâng cấp lớn cho Maps với tính năng "Live Updates".
Đây là câu trả lời cho "Live Activities" vốn được người dùng iPhone yêu thích.
Tính năng này cho phép hiển thị chỉ đường ngay trên màn hình khóa Android.
Người dùng có thể xem hướng đi qua biểu tượng nhỏ gọn trên thanh trạng thái.
Ngoài ra, màn hình khóa sẽ có thẻ thông báo hiển thị chi tiết lộ trình và thời gian dự kiến đến nơi (ETA).
Điểm mạnh là người dùng vừa có thể điều hướng vừa sử dụng ứng dụng khác.
Hiện một số người dùng Pixel và Samsung đã được thử nghiệm tính năng mới.
Dự kiến, Google sẽ phát hành rộng rãi vào tháng 12 trong Pixel Feature Drop.
#Google Maps #Live Updates #chỉ đường #màn hình khóa #Android #định vị

