Vì sao Hàn Quốc quay lưng với Google Maps?

Số hóa

Vì sao Hàn Quốc quay lưng với Google Maps?

Hàn Quốc là điểm đến công nghệ phát triển bậc nhất châu Á, nhưng Google Maps vẫn chưa thể hoạt động đầy đủ do lo ngại an ninh và cạnh tranh thị trường.

Du khách đến Hàn Quốc thường phải tải Kakao Map và Naver Map thay cho Google Maps.
Nguyên nhân là chính phủ Hàn Quốc không cho phép Google truy cập dữ liệu bản đồ chi tiết.
Trong gần 20 năm, Google nhiều lần yêu cầu nhưng đều bị từ chối vì lý do an ninh quốc gia.
Chính quyền lo ngại bản đồ tỷ lệ 1:5.000 có thể tiết lộ căn cứ quân sự và cơ sở quan trọng.
Tuy nhiên, GS Scott McQuire tại Đại học Melbourne cho rằng mối lo này bị phóng đại vì dữ liệu vốn đã công khai rộng rãi.
Một vấn đề khác là nguy cơ Google làm lu mờ các ứng dụng nội địa như Naver và Kakao.
Nhiều học giả nhận định căng thẳng xuất phát từ “chủ quyền kỹ thuật số” và sự thống trị công nghệ.
Hội đồng Nhà nước Hàn Quốc dự kiến sẽ đưa ra quyết định về yêu cầu mới nhất của Google trong tháng 10.
#Hàn Quốc #Google Maps #bản đồ #an ninh quốc gia #cạnh tranh công nghệ #Kakao Map

