Google chấn động: Kỹ sư ăn cắp 14.000 trang tài liệu AI

Tòa án Mỹ vừa tuyên phạt Linwei Ding, cựu kỹ sư Google, 12 tháng tù giam (trừ một ngày) cùng 2 năm quản chế vì hành vi đánh cắp bí mật thương mại. Ông Ding bị cáo buộc tải xuống và chuyển đi tổng cộng 1.255 tài liệu nội bộ, tương đương khoảng 14.000 trang, liên quan đến công nghệ AI mà Google đang phát triển. Đây là vụ việc gây chấn động bởi mức án thấp hơn nhiều so với đề nghị ban đầu của công tố viên - gần 6 năm tù và khoản phạt hàng trăm nghìn USD.

Cựu kỹ sư Google lĩnh án tù vì đánh cắp bí mật AI.

Theo hồ sơ, Ding gia nhập Google năm 2019 với vai trò kỹ sư phần mềm, tham gia nhóm phát triển trung tâm siêu máy tính. Từ mùa xuân 2022 đến 2023, ông bí mật chuyển và tải xuống hàng nghìn trang tài liệu chứa thông tin độc quyền. Song song, Ding thành lập một công ty tại Trung Quốc, được cho là nhằm tận dụng dữ liệu đánh cắp để phục vụ hoạt động kinh doanh. Chính phủ Mỹ nhận định đây là một “nỗ lực có hệ thống” nhằm chiếm đoạt tài sản trí tuệ của Google.

Tháng 1 vừa qua, bồi thẩm đoàn tại San Francisco kết luận Ding phạm tội với toàn bộ 14 cáo buộc liên quan đến đánh cắp bí mật thương mại và gián điệp kinh tế. Tuy nhiên, Thẩm phán Vince Chhabria đã bác bỏ cáo buộc gián điệp kinh tế, cho rằng không đủ bằng chứng chứng minh Ding hành động vì lợi ích chính phủ Trung Quốc. Điều này khiến mức án giảm đáng kể. Cuối cùng, Ding chỉ phải chịu trách nhiệm về hành vi đánh cắp bí mật thương mại, với hình phạt 12 tháng tù giam, bồi thường hơn 198.000 USD cho Google và nộp phạt 2.500 USD.

Các công tố viên liên bang từng yêu cầu mức án 70 tháng tù, nhấn mạnh tính phức tạp và nguy hiểm của vụ việc. Trong khi đó, luật sư của Ding chỉ đề nghị 3 tháng quản thúc tại nhà, viện dẫn việc ông không có tiền án và ít nguy cơ tái phạm. Văn phòng quản chế cũng chỉ đề xuất tối đa 6 tháng. Cuối cùng, bản án thực tế thấp hơn nhiều so với yêu cầu của công tố, tạo nên khoảng cách lớn và gây tranh luận trong giới pháp lý.

Vụ án của Ding cho thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ bí mật thương mại trong bối cảnh công nghệ AI trở thành tài sản chiến lược. Những tài liệu bị đánh cắp không chỉ là dữ liệu kỹ thuật mà còn là nền tảng cho các dự án AI tiên tiến của Google. Đây là lời cảnh tỉnh cho các tập đoàn công nghệ về nguy cơ rò rỉ thông tin nội bộ, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của các biện pháp bảo mật chặt chẽ hơn trong kỷ nguyên cạnh tranh toàn cầu.

Dù mức án dành cho Ding thấp hơn nhiều so với đề nghị ban đầu, vụ việc vẫn khẳng định hành vi đánh cắp bí mật thương mại là nghiêm trọng và có thể gây hậu quả lớn. Trong bối cảnh AI ngày càng trở thành “vũ khí chiến lược” của các tập đoàn, câu chuyện này chắc chắn sẽ còn được nhắc lại như một ví dụ điển hình về rủi ro an ninh công nghệ.